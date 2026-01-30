AMK choque avec son nouveau freestyle, dans lequel il pique Aya Nakamura

Une semaine avant la sortie de "Outsider Partie 2 : H'ella Stories", AMK fait monter la température dans ce nouveau freestyle avec lequel il règle ses comptes avec Aya Nakamura et "Nouvelle Ecole".

La nouvelle génération est en train de doucement prendre le pouvoir dans le rap français, et parmi les visages qui se sont fait remarquer ces dernières années, on peut mentionner AMK. Un artiste pas vraiment nouveau, lui qui est dans le game depuis 2016, il avait eu plusieurs morceaux qui ont eu leur part de buzz dans le passé, notamment "Bussdown" avec Nekfeu en 2022. Il a eu droit à un coup de projecteur suite à sa participation à "Nouvelle Ecole", et s'apprête désormais à sortir son nouveau projet, le 6 février. En attendant, il vient de balancer un freestyle qui va faire du bruit !

AMK va donc sortir "Outsider Partie 2 : H'ella Stories" le 6 février prochain, mais pour faire monter un peu la température autour du projet, le rappeur parisien a décidé de lâcher un freestyle bouillant via ses réseaux sociaux. Et dans l'un des extraits, on peut l'entendre balancer des piques à Aya Nakamura et à "Nouvelle Ecole" :

Sur les 5 saisons de "Nouvelle Ecole", c'est moi qu'a ramassé l'plus de ous J'les ai enculés jusqu'à la moëlle Ils ont pas pris un euro sur oim, Sur Thug, sur Malya, sur tous mes succès gros, Ptet à la rigueur sur Wine Jugé par Aya, sur tout c'que j'écris dans la cabine Elle a pas eu la vision d'un diamant, Elle a même plus la vision sur un platine

Une petite pique entourée d'egotrip, rien de méchant en soi, juste une manière de s'affirmer comme un artiste qui sait où il va et qui n'écoute pas trop les jugements à son sujet, sûr de sa DA. On valide la démarche, et la pique tombe évidemment au moment où Aya apparaît un peu en difficulté, elle dont les singles récents peinent à décoller niveau chiffres. En tout cas, le freestyle est bon, les placements sont carrés, l'instru est propre, il y a de bonnes punchlines, bref, AMK, clairement un artiste à suivre de près !