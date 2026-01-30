La Fouine est encore de retour, très bien entouré, avec la suite de sa mixtape, "Capitale du Crime Radio Vol. 3", et le rap français va s'en souvenir.

On est vendredi, et vendredi, c'est le jour des sorties ! Et ça tombe bien car cette semaine, on a encore du lourd au programme, puisque La Fouine est de retour avec un nouvel opus de sa mixtape, cette fois intitulé "Capital du Crime Radio Vol. 3", teasé depuis plusieurs semaines via quelques extraits, et l'annonce de la tracklist qui a eu lieu cette semaine. Après "Cullinan Mansory" avec Ninho, puis "Vision" avec Kaaris, c'est donc tout le projet qui vient d'être délivré et franchement, c'est encore du lourd !

Il est encore trop tôt pour dire si ce projet aura le même impact que le volume deux, qui avait frappé extrêmement fort, notamment le feat avec Leto, ou celui avec L2B, qui ont tourné partout tous les deux. Cependant, ça paraît très bien parti, avec des feats très intéressant notamment "Brazil" avec Ziak, qui fonctionne très bien. "212 Pressing" avec Hmz et Zkr est lui aussi plutôt efficace, l'énergie d'éployée par Kodes sur "OTF" est surprenante, et le projet a l'air globalement encore un peu plus varié que les deux précédents opus.

Le morceau "Boussoule" avec ZZ est par exemple dans une vibe très moderne, ça pourrait bien marcher, même en radio ou sur les réseaux. Même le morceau "Colis de Noël", le seul solo de La Fouine sur les 13 tracks du projet, avec cette intro un peu à l'ancienne et cette vibe new-yorkaise, ça fonctionne aussi assez bien. Bref, du travail sérieux, on verra comment ça se présente dans les chiffres !