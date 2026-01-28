J. Cole dévoile 4 nouveaux freestyles et parle de ses excuses envers Kendrick Lamar

Après s'être retiré du beef entre Drake et Kendrick Lamar, J. Cole va encore plus loin en s'excusant auprès de K.Dot dans ses 4 nouveaux freestyles inédits.

Ce n'est clairement pas le rappeur qui a fait le plus de bruit, mais J. Cole reste un artiste qui a une grande place dans le cœur des fans de rap US. Ou plutôt, avait une grande place dans leur cœur, jusqu'à ce qu'il décide d'envoyer un diss track à Kendrick avant de se retirer du clash et de supprimer son morceau, du jamais vu dans le rap US. Depuis, tout le monde surveille ses sorties médiatiques et musicales. Et ça tombe bien : il vient justement de dévoiler 4 nouveaux freestyles et dans l'un d'entre eux, il nous parle des excuses adressées à Kendrick Lamar.

J'étais dans le top, mais regarde, mes excuses m'ont éjecté loin du Big 3. Pas de problème, je suis encore meilleur lorsqu'ils doutent de moi. Ce top 3 n'était pas du tout ce que j'imaginais. Donc j'ai sauté, je suis retombé tout en bas et j'ai recommencé à un niveau où personne ne me calculait, juste pour les dépasser à nouveau et leur dire à tous de garder le rythme.

J. Cole a trouvé une manière bien particulière de faire parler de lui, avant de lâcher "The Fall Off", son album tant attendu dont il parle depuis des années déjà. Il a tout simplement dévoilé un nouvel EP, nommé "Birthday Blizzard 26" et qui comporte 5 morceau inédits, dont 4 freestyles. Un projet difficilement accessible, qui est uniquement en vente sur le site officiel lancé par J. Cole pour la somme que vous voulez (en gros, vous payez ce que vous voulez et vous avec accès au projet, mais vous devez payer). Un procédé marketing intéressant, à voir comment ça marche. On a réussi à retrouver le projet sur une chaîne Youtube non officielle, mais profitez en car à tout moment, ça saute.

Et dans un des freestyles, on peut entendre Cole parler de ses excuses envers K.Dot qui l'ont fait sortir du "Big 3". Des excuses qui l'ont donc éjecté du fameux "Big 3", mais ça, il s'en fout : il voit ça comme une occasion en or de tout recommencer à 0 (ou presque), histoire de prouver à tout le monde qu'il peut encore les surpasser. J. Cole est donc encore dans la compet, ça fait plaisir à entendre ! Au niveau du style musical, on est sur quelque chose d'assez new-yorkais et de très old school, et en même temps, c'est normal vu que le bail est hosté par le légendaire DJ Clue.

Franchement, les freestyles sont de très bonne qualité et ça augure du très bon pour "The Fall Off", qui devrait sortir le 6 février !