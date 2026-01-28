Guizmo et Freeze Corleone réunis sur un featuring !

Un gros feat a été annoncé entre Gazo et Freeze Corleone et ça affole les réseaux sociaux.

On aura eu de beaux come-back dans le rap français en 2025. On pense à La Fouine, évidemment, avec ses "Capitale du Crime Radio" qui cartonnent, mais aussi à Guizmo ! Le rappeur le plus mélancolique du game s'est remis à sortir des morceaux très régulièrement, on se demandait même s'il n'était pas sur le point de nous lâcher un album, mais on n'a pas d'infos concernant un projet pour le moment. Par contre, on a une information concernant un énorme featuring à venir qui pourrait faire beaucoup de bruit : un feat avec Freeze Corleone !

Il y a en effet une image qui a fait rapidement le tour des réseaux sociaux dans laquelle on voit Freeze Corleone et Guizmo cote à cote en studio, ce qui veut donc officiellement dire que les deux artistes ont décidé de bosser ensemble sur un morceau. D'autres images ont également beaucoup circuler, sans qu'on puisse directement les relier à cet éventuel featuring. Car vous connaissez la communication de Freeze, c'est toujours mystérieux, ça parle pas trop, ça brûle juste le micro.

On a donc une vidéo de Guizmo en train de kicker quelques mots sur une grosse prod drill, qui pourrait carrément être la prod d'une collab avec Freeze Corleone même si rien ne l'indique. Et également une autre vidéo, bien plus ancienne, qui se passe cette fois sur le tournage d'un clip puisqu'on voit le Prof Chen et le Renard habillés de la même manière, en pleine rue, entourés d'une petite équipe dans laquelle on semble reconnaître d'autres membres du 667.

Guizmo il est en train de nous préparer un classique ⏳



Il va sortir l’un des meilleurs projets de l’année j’ai pas peur de le dire https://t.co/Iz8aHwRpmS pic.twitter.com/QwmF3dg6BJ — Gui_xv2 (@gui_xv2) January 27, 2026

Bref, beaucoup de mystères mais ce qui est certain c'est qu'il y a bien au moins un feat prévu entre Freeze Corleone et Guizmo, et ça, c'est forcément une bonne nouvelle pour le rap français. Par contre, la question est maintenant la suivante : ce featuring est-il simplement un "one shot", ou va-t-il être présent sur le futur album de Guizmo, s'il y en a un ? Ou bien sur le futur album de Freeze, s'il y en a un, puisqu'il n'a pas sorti de projet depuis 2023 avec "ADC" ?

On aura sans doute plus d'infos dans les jours qui vont suivre, restez connectés !