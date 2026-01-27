La Fouine dévoile la tracklist de "Capitale du Crime Radio Volume 3", avec Himra, Kaaris, Ziak, Ninho,...

La Fouine s'apprête à frapper très fort avec son nouveau projet "Capitale du Crime Radio Volume 3", qui contiendra d'énormes featurings que tout le monde attend.

Le retour de La Fouine sur le devant de la scène du rap français, après des années de traversée du désert, semble mettre un coup de boost au game. Toutes les critiques sont positives sur ce qu'il fait, et on dirait bien que ça a même motivé Booba à retourner au charbon pour éteindre son opps, lui qui est en train de préparer "Blanco Nemesis". Laouini continue sur sa lancée, en ne répondant à aucune des attaques du Duc, et en invitant toutes les grosses têtes du rap FR sur son projet "Capitale du Crime Radio Volume 3", qui sortira ce vendredi et dont il vient de dévoiler la tracklist.

Une tracklist qui est une fois de plus très prometteuse avec d'énormes feats, dont certains sont d'ailleurs déjà connus. On pense notamment à "Cullinan Mansory", avec Ninho, qui a déjà pas mal tourné sur Youtube, mais aussi au banger "Vision" avec Kaaris qui a mis tout le monde d'accord et qui continue de faire grimper la hype autour du projet. Mais d'autres morceaux sont très attendus : "Tranchées", le nouveau feat avec Himra après "Légendes" qui avait très bien marché, "Brazil" avec Ziak, qui annonce une connexion assez folle entre deux artistes très différents, ou "212 Pressing" avec HMZ et Zkr, où on imagine que tout le monde va découper.

On retrouvera également Kodes, D2, Mous-K, Le Crime, HLD, R2 et ZZ sur le projet. Bref, un "Volume 3" qui s'annonce encore une fois très intéressant, et qui devrait faire plaisir aux fans de rap. Tout ça, ça sort le 30 janvier, et on attend l'album de pied ferme !