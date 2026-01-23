Babs dévoile une exclu de Werenoi : un album en route ?

Babs a dévoilé un nouveau morceau de Werenoi en exclusivité, et plusieurs médias commencent à parler de l'arrivée d'un album posthume.

Les fans de Werenoi sont encore des centaines de millier à travers la France, et ils attendent avec impatience le concert organisé à Bercy en hommage au rappeur, qui aura lieu au mois de mars. Ils ont aussi assisté, avec un peu de dégoût, aux conflits sur les réseaux sociaux entre Sadek, la mère du rappeur, et Babs, producteur de l'artiste, même si certains conflits semblent en train de se régler. En parallèle, Babs continue de faire vivre l'héritage musical du rappeur de Montreuil : il vient d'ailleurs de dévoiler une exclu, et a relancé les rumeurs d'album posthume.

C'est sur Instagram que la vidéo de Babs, face caméra, en train d'écouter un titre inconnu de Werenoi, a été publiée, avant de faire le tour des réseaux sociaux. Dans la vidéo, on peut entendre que le piano a l'air très présent dans l'instru, et la mélo semble aussi assez présente sur le morceau en général, comme dans beaucoup de titres de Werenoi. Pas trop de kickage énervé cette fois, mais de la mélancolie et un peu de tristesse, des ingrédients qu'on retrouvait aussi beaucoup dans toute la discographie du rappeur.

Plus tard dans la soirée d'hier, d'autres médias ont affirmé que Babs avait officiellement annoncé la sortie d'un double album posthume de Werenoi. Mais on a beau chercher, on ne retrouve aucune source pour confirmer l'information, on est donc incapables de dire si c'est vrai ou faux. Par contre, ce morceau en exclu du rappeur, lui, ne devrait pas tarder à voir le jour !