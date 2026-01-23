Booba vient de lâcher une bombe qui a affolé tout le monde sur Twitter, à propos de "Blanco Nemesis", son album dont les gens parlent depuis des années.

Ces dernières semaines, Booba a réussi à se maintenir au cœur de l'actualité malgré l'absence de nouveauté musicale, en allant attaquer à peu près l'intégralité du rap game. Ninho, Gims, Theodora, Aya Nakamura, Niska, Sadek, il a même essayé de titiller Freeze Corleone ou Despo Rutti, même si ça ne 'est pas exactement passé comme il l'attendait... Mais en ce qui concerne le rap, pas grand chose à se mettre sous la dent et les gens commencent à s'impatienter et à trouver qu'il parle beaucoup pour pas grand chose. Du coup, le Duc a affolé tout le monde en parlant de "Blanco Nemesis".

Du coup on lâche Blanco Nemesis?

Pour ceux qui ne le savent pas, "Blanco Nemesis" est un vieux serpent de mer pour la Piraterie et les fans de Booba en général. Les gens en parlent depuis 2019, il s'agirait d'une sorte d'album qui serait la suite de "Nero Nemesis", et qui regrouperait pas mal de morceaux qui n'ont jamais été intégrés à des projets. Hier, via Twitter, un fan a imaginé ce que pouvait être la tracklist de "Autopsie Volume 5" si jamais le projet sortait, et la réponse de Booba a enflammé sa fanbase.

Du coup on lâche Blanco Nemesis? 🏴‍☠️ https://t.co/SoDhrUTT76 — Booba (@booba) January 22, 2026

Ici, on ne croit pas trop à la sortie de "Blanco Nemesis", ça fait bientôt dix piges que les gens en parlent, c'est comme "Detox" de Dr. Dre, le bail ne sortira jamais, on s'est fait une raison. Mais Booba est plutôt doué pour les surprises, même si les dernières en date, notamment le morceau "Désiré Doué", n'étaient pas forcément à la hauteur des attentes de certains de ses fans. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il arrive toujours à trouver un moyen de faire parler de lui, et ça c'est fort.