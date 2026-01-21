A$AP Rocky bientôt de retour à Paris pour un concert à l'Accor Arena !

Après le succès déjà annoncé de son album "Don't Be Dumb", A$ARP Rocky va partir en concert un peu partout dans le monde, et notamment en France, à l'Accor Arena de Paris, en 2026 !

Si on nous avait dit, il y a quelques mois, qu'A$AP Rocky allait réussir à revenir au top avec un album, on n'y aurait pas cru. Comme tout le monde, on attendait le nouveau projet du rappeur, annoncé depuis longtemps. Mais à force d'être mystérieux, de repousser le bail, on avait fini par croire qu'il avait peur de la critique et des attentes du public, après aussi longtemps sans rien sortir. Finalement, Rocky nous a offert du très lourd, "Don't Be Dumb" cartonne, et il vient d'annoncer qu'il passerait en concert à l'Accor Arena, à Paris, en septembre 2026 !

L'album marche donc tellement bien que le rappeur peut envisager de partir en "tournée mondiale", en quelques sortes, ou au moins de faire le tour de quelques grosses salles pour les remplir. A$AP Rocky sera donc de passage à l'Accor Arena de Paris Bercy le mercredi 30 septembre 2026, une date à marquer dans votre agenda, clairement. Des préventes étaient accessibles dès aujourd'hui à partir de 9h, et l'ouverture officielle de la billetterie, elle, aura lieu le lundi 26 janvier à partir de 9h.

On vous conseille de vous dépêcher, car vu le succès d'A$AP Rocky en ce moment, il risque d'y avoir du monde. En plus de Paris, il passera également à Bruxelles, Amsterdam, Londres, Dublin, Glasgow, Manchester, Munich, Hambourg, Copenhague, Oslo, Stockholm, Riga et Berlin. Si jamais vous n'arrivez pas à le voir à Paris, vous avez donc plein d'autres solutions en Europe ! Rocky qui repart à la conquête du monde en 2026, clairement, ça n'était pas dans nos prédictions mais on est vraiment heureux que ça se passe comme ça. A voir comment l'album dure dans le temps !