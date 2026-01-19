T.I. tease le dernier album de sa carrière avec un single produit par Pharrell Williams

T.I. est visiblement sur le point de nous dévoiler "Kill the king", le dernier album de sa carrière, et nous fait un peu de teasing avec son morceau "Let Em Know" produit par Pharrell.

Figure emblématique du hip-hop depuis plusieurs décennies, T.I. semblait avoir tourné la page de sa carrière musicale pour se consacrer à d’autres formes d’expression artistique, comme le stand-up et le cinéma. Pourtant, le rappeur d’Atlanta réserve encore une ultime surprise à son public avec un dernier album annoncé de longue date : Kill The King. Ce dimanche 18 janvier, en collaboration avec le célèbre producteur Pharrell Williams, il a enfin levé le voile sur ce projet en dévoilant un nouveau single intitulé "Let Em Know".

Porté par un riff reconnaissable de Sk8brd P, le morceau s’inscrit dans une trap percutante et triomphante, laissant à T.I. l’occasion de démontrer toute sa maîtrise et son énergie en tant que MC aguerri. En amont de cette sortie, l’artiste avait déjà suscité l’attention en publiant un teaser symbolique dans lequel il apparaissait en train de couper ses dreadlocks. Les fans attendent avec impatience ce comeback, qui marque son premier album depuis près de six ans, après The LIBRA, paru en 2020.

Même si peu d’informations supplémentaires ont été communiquées sur ce projet, tout porte à croire que Kill The King proposera une expérience à la fois nostalgique, douce-amère et profondément cathartique. Rares sont les figures majeures du genre qui peuvent choisir librement la manière de conclure leur parcours musical, ce qui confère aux albums de fin de carrière une portée toujours aussi singulière.