Kaaris x La Fouine : leur featuring "Vision" est disponible, Booba réagit

Alors que Kaaris et La Fouine viennent de dévoiler le clip de leur feat "Vision", Booba en a profité pour tacler ses deux rivaux, "deux menteurs à sec".

La rentrée a bien eu lieu dans le rap français, et après la sortie de "MILS 4" de Ninho la semaine dernière, on dirait bien qu'on est enfin de retour dans la "période chaude" : ça sort dans tous les sens, des projets, des morceaux,... Cette semaine, on a pas mal de projets au programme, et aussi de gros feats, notamment la collab entre La Fouine et Kaaris, qui sera probablement présente sur "Capitale du Crime Radio Volume 3". Le clip de leur feat, "Vision", est désormais disponible, mais l'annonce du feat a évidemment fait réagir Booba.

"Vision" est donc disponible depuis cette nuit, et évidemment il s'agissait d'une des plus grosses sorties de la semaine, avec deux grosses têtes du rap français qui se rejoignent pour découper. Car oui, l'ambiance est au découpage, et aux punchlines bien sales. Kaaris nous offre un gros couplet, dans son style habituel : quelques bonnes refs bien placées, quelques lignes qui parlent de cul, d'autres de trafic, et Laouni, lui, s'adapte parfaitement à l'ambiance brutale du morceau.

En vrai, c'est un feat bien efficace, bien sombre, avec des punchlines sales qui font rire comme à l'époque du prime des deux rappeurs, qui sont en forme. Mais évidemment l'annonce du feat allait forcément faire réagir Booba, qui a décidé de se moquer un peu de ses deux rivaux via son compte Tiwtter. Il dit qu'il n'est pas dérangé par ce feat, puisqu'il s'agit de "deux gars qu'il a lancé", "deux gars en difficulté", en les qualifiant également de "deux menteurs à sec" et en les titillant sur leurs structures de rime (ça, on avoue, c'est drôle).

Mais pas sûr qu'il ait la même réaction après avoir écouté le feat, qui fonctionne plutôt bien même si ça n'ira probablement pas cherché une première place au top single.