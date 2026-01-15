J. Cole dévoile enfin une date de sortie et un nouvel extrait pour "The Fall Off"

L'album qui a le plus été retardé de ces dernières années dans le rap US va enfin arriver : J. Cole a dévoilé toutes les infos sur "The Fall Off", et ça sort bientôt.

Les rappeurs US ont la fâcheuse tendance à surjouer le côté "artiste torturé et perfectionniste", et à retarder leurs albums pendant très longtemps. On a eu pas mal d'exemples ces 30 dernières années : "Detox" de Dr. Dre qui n'est jamais sorti, Playboi Carti qui a fait poireauter les fans pendant des années avant de sortir "I Am Music", et J. Cole, qui tease "The Fall Off" depuis la fin de la 2ème Guerre Mondiale (à peu près). Mais cette fois ça y est : Cole vient d'annoncer officiellement la date de sortie de "The Fall Off", qui pourrait être son dernier album.

Un disque qui est très important pour la discographie de J. Cole, puisque selon les rumeurs, il pourrait s'agir du dernier album de sa carrière. C'est en tout cas de cette manière qu'avait été présenté "The Fall Off" lorsqu'il avait commencé à en parler au début des années 2020, même si depuis il s'est passé beaucoup de choses et qu'il a peut-être changé d'avis. En tout cas, cette fois, la date de sortie a officiellement été annoncée par l'artiste lui-même : le rendez-vous est fixé pour le 6 février 2026. Et on a même eu droit à un extrait du projet, "Disc 2 track 2".

On ne sait pas s'il s'agit du titre officiel du morceau ou juste d'un moyen de rajouter un peu de mystère pour faire monter l'attente. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le morceau est bon avec un sample rempli de "vocals", qui rappelle les plus belles heures du rap US. J. Cole y parle de son parcours, de la manière dont il essaie de lutter contre le côté "conformiste" de l'industrie musicale, lui qui a souvent refusé de faire du rap "mainstream" et de suivre les tendances, et on dirait bien que le rappeur est sur le point de nous lâcher un classique.

On risque de bien manger niveau rap US dans les prochains jours !