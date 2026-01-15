Lacrim : on sait quand va sortir son album 100% italien, "Cipriani"

On savait depuis longtemps que Lacrim était bien connecté au rap italien, et on attend ce nouvel album "100% italien" avec impatience !

On n'avait plus de nouvelles de Lacrim depuis quelques semaines, mais c'est bien normal. Le rappeur du 94 était tout simplement en train de préparer son nouvel album, lui qui a toujours faim de micro et qui a encore envie d'en découdre. Un projet très ambitieux, puisque l'artiste a annoncé que le disque serait "100% italien". Un album rappé en italien, donc, mais sur lequel seront aussi invités par mal de rappeurs d'Italie, où la scène est toujours aussi dynamique. Désormais, on sait quand l'album, qui s'appellera "Cipriani", va sortir !

L'attente était un peu longue, puisque le premier extrait de l'album, en feat avec Baby Gang était sorti au début du mois de novembre et que Lacrim avait annoncé l'évènement dès la fin du mois de juillet. Mais les bons albums se préparent avec du temps, et désormais, la date de sortie vient d'être dévoilée par le rappeur via ses réseaux sociaux : rendez-vous le 6 février pour découvrir tout ça.

Le rappeur a également publié un court teaser pour accompagner cette annonce. Une vidéo qui nous plonge dans l'univers du banditisme et de la mafia italienne, dans lequel vous pouvez retrouver la voix de Salvatore Esposito, qui incarne Gennaro Savastano dans la série culte "Gomorra", dont Lacrim semble s'être beaucoup inspiré pour créer l'ambiance autour de son album.

On attend ça avec impatience, car le projet est ambitieux. Et surtout, on se rappelle à quel point le rap italien et le rap français étaient proches dans les années 2010, et relancer cette connexion est une excellente idée, puisque la scène italienne grouille de talents : Sfera, Baby Gang, Rkomi, Gue Pequeno, Capo Plaza, et de nombreux autres artistes avec un talent fou.