La scène des musiques urbaines est encore une fois assez présente dans les nominations pour les Victoires de la Musique 2026.

L'année 2025 est définitivement terminée, mais la page n'est pas encore complètement refermée. Il reste encore une étape "obligatoire" avant de laisser cette année définitivement derrière nous : les cérémonies de récompense. On pense évidemment aux Grammy Awards pour les states, mais aussi aux Flammes en France, ou encore aux Victoires de la Musique. Justement, la cérémonie organisée par le service public vient de dévoiler la liste des nominations pour leur édition 2026, et on y retrouve pas mal d'artistes issus de la scène urbaine, comme Theodora, Disiz, Orelsan ou encore L2B.

Le 13 février 2026 aura donc lieu la 41ème édition des Victoires de la Musique, qui se déroulera dans la belle salle de La Seine Musicale. Elle sera diffusée en direct sur France 2, si tout se passe comme pour les années précédentes, et ce sont visiblement Mika et Héléna Noguerra qui se chargeront de l'animation. Et en 2026, la scène urbaine est donc encore bien représentée, avec en tête de file Theodora, nommée dans 5 catégories dont celle de la Révélation féminine, la Révélation sur scène, l'album de l'année, la chanson originale et enfin, la création audiovisuelle.

Normal, au vu de l'incroyable année 2025 qu'elle vient de réaliser. Disiz s'en sort aussi plutôt bien, lui aussi présent dans la catégorie album de l'année pour "On s'en rappellera pas", et Artiste masculin de l'année. Tout comme Orelsan, lui aussi nominé dans les deux mêmes catégories que Disiz. Enfin, mention spéciale à L2B, le groupe du 94 qui a mis tout le monde d'accord en 2025 et qui est nommé dans la catégorie Révélation Masculine de l'année.

On leur souhaite bonne chance à tous, en espérant les voir revenir de là-bas les bras remplis de récompenses.