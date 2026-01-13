A$AP Rocky surprend encore avec le clip de "Helicopter"

On commence à avoir l'habitude avec A$AP Rocky : à chaque fois qu'il sort un truc, c'est souvent très travaillé, et c'est encore le cas avec "Helicopter".

Plus que quelques jours à patienter avant de découvrir le nouvel album d'A$AP Rocky, "Don't Be Dumb", qui devrait sortir le 16 janvier prochain si tout va bien. Un album que l'artiste a commencé à teaser il y a des mois désormais, lors de sa victoire après son procès pour fusillade. Ce disque pourrait bien être un des albums de l'année 2026, au vu des chiffres impressionnants réalisés par les précommande. En attendant la sortie, le rappeur d'Harlem vient de publier un tout nouveau clip, "Helicopter", extrait du projet, et là encore il frappe très fort.

On a l'habitude avec A$AP Rocky de voir des clips qui sont souvent très avant-gardistes, très poussés dans la proposition artistique, avec pas mal de travail, un parti pris très clair, et ce depuis le début de sa carrière. C'est encore le cas dans "Helicopter", où on retrouve A$AP Rocky en train de kicker fort, avec une caméra fixée sur un drone hélicoptère, qui le suit dans divers endroits : dans un appart un peu miteux, sur un toit, dans la rue au milieu des flics, et à un moment, on voit même le rappeur en train de débiter accroupi sur les hélices d'un hélicoptère.

Le tout, avec beaucoup de style, de nonchalance et d'egotrip, comme souvent avec A$AP Rocky dont c'est la marque de fabrique depuis la fin des années 2000. Musicalement, on adhère un peu plus à ce genre d'ambiance complètement folle, mais qui reste rap, qu'à son précédent clip, qui se rapprochait plus de l'esprit punk rock (même s'il y a beaucoup de ponts entre le punk et le rap). En tout cas, ça promet de sacrés bordels lors des concerts du rappeur d'Harlem, on a hâte de voir ce que ça va donner en live !