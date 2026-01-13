Ninho : démarrage impressionnant pour "MILS 4"

On a enfin les chiffres "midweek" des ventes de "MILS 4", et on peut dire que le projet est en train de faire un sacré démarrage.

L'année vient à peine de commencer depuis quelques jours, qu'on a déjà eu droit à un des projets qui figurera certainement parmi les plus importants de l'année. On parle évidemment de "MILS 4", la mixtape de Ninho qui est sortie le vendredi 9 janvier, et qui est sur toutes les lèvres en ce moment, notamment celles de Booba qui a profité de la sortie pour allumer NI sur les réseaux sociaux. Et si beaucoup de haters semblent faire des reproches au projet, les chiffres, eux, ne mentent pas : les ventes midweek de "MILS 4" sont impressionnants.

Car oui, comme on est mardi, on a désormais accès aux chiffres des 3 premiers jours de vente de "MILS 4". Des chiffres qui sont excellents, puisque la mixtape s'est écoulée à 32 146 exemplaires en 3 jours, un score tout à fait honorable qui sera probablement synonyme de disque d'or décroché en une semaine. Un chiffre qui place Ninho, en comparaison, légèrement derrière "Beyah" de Damso sorti l'année dernière par exemple, le tout, sans single chanté ni mélo, quasiment que avec du kickage énervé.

Une belle performance donc, même si on imagine que du côté de la concurrence, notamment de Booba, ça va continuer à essayer de le déstabiliser en appuyant là où ça fait mal. En tout cas, on peut féliciter Ninho de n'avoir eu recours à aucune "triche", même selon les nouvelles règles du SNEP : pas de packs CD + concert ou ce genre de trucs. Les gens étaient véritablement curieux de découvrir la mixtape, notamment le feat avec Freeze Corleone qui a rendu fou tout le monde.