SDM : il dépasse le million d'albums vendus en solo

Avec "seulement" 3 albums solo à son actif, SDM vient de dépasser la barre mythique du million d'albums vendus.

Les ventes dans le rap ont un peu ralenti l'année dernière, que ce soit aux Etats-Unis ou en France. L'industrie rap semble marquer un peu le pas, et on devrait encore voir les chiffres un peu baisser avec les nouvelles règles mises en place par le SNEP. Mais, si les "nouveaux" albums sortis cette année se sont un peu moins bien vendus, ceux d'avant, eux, ont toujours la cote. Et notamment les albums de SDM, qui sont tellement streamés qu'ils viennent de permettre au rappeur de dépasser la barre du million d'exemplaires vendus en solo.

La semaine dernière, c'était Tiakola qui dépassait ce seuil mythique grâce à ses 4 projets. Et cette semaine, c'est donc Ocho qui rentre dans le club fermé des millionnaires du rap français (en terme de ventes), avec seulement 3 albums au compter. 3 albums, mais pas n'importe lesquels : "Ocho", "Liens du 100" et "ALVALM". Les ventes des 3 albums sont toutes comprises entre 300k et 400k ventes, ça se tient vraiment à peu de choses, mais c'est "Ocho" qui s'est le mieux vendu avec 370 000 exemplaires.

Il faut dire que l'album, sorti en toute fin de confinement en 2021, avait frappé extrêmement fort grâce à des titres qui ont ambiancé tout le monde, comme "Van Damme", "Yakalelo", "Le bruit des applaudissements" ou encore "La Zone", en feat avec Booba. On félicite donc le rappeur du 92, qui vient de boucler une année 2025 légendaire, la meilleure de sa vie comme il l'a dit lui-même.

Et on lui souhaite le meilleur pour la suite, même si ça s'annonce difficile car il ne fait désormais plus partie du 92i et qu'il a son ancien boss sur les cotes.