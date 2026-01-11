Drake : l'arrivée de "Iceman" est-elle imminente ?

Le rappeur canadien Drake vient de dévoiler un message étrange sur Instagram, qui semble indiquer la sortie très, très prochaine de son album "ICEMAN".

Après avoir essuyé une sérieuse défaite lors de son opposition face à Kendrick Lamar, tous les regards sont désormais tournés vers Drake en se demandant comment le canadien compte-t-il réagir pour sauver sa carrière. Car oui, la gifle a été tellement sèche, qu'on en est à ce genre de questions. D'autant plus que l'artiste est visé par quelques procès dont il va avoir du mal à sortir, à cause de ses liens avec Stake. Mais ça y est, enfin : l'album "Iceman" pourrait arriver bien plus tôt qu'on ne le pense.

C'est avec cet album "Iceman" que Drake doit relancer sa carrière, autant dire que l'album est donc très attendu par tous ses fans qui sont encore nombreux. Et Drizzy vient de mettre le feu aux réseaux sociaux, via plusieurs mystérieux messages :

Je m’attendais à ce que les personnes qui me respectent me regardent aussi dans les yeux. Je pensais que c’était le minimum qu’elles pouvaient faire… mais je me suis trompé à leur sujet, comme je me suis trompé à votre sujet.

Dans un autre message, cette fois posté en story par Drake, on peut lire : "c'est l'heure de bouger, n'est-ce pas ?", ce qui semble indiquer que le rappeur est sur le point de sortir quelque chose, ou de faire un truc qui nécessite un teasing, en tout cas. Evidemment, tout le monde pense que le canadien annonce l'arrivée imminente de son album.

D'un autre côté, d'autres fans prient pour que Drake retarde encore un peu le projet, en lui demandant également de changer le nom de l'album. Car appeler un album "ICE-man", pile au moment ou l'ICE, service de l'immigration aux USA, assassine des personnes en pleine rue, ça pourrait prêter à confusion. En tout cas, on guette chaque mouvement de Drake avec attention, car il se pourrait donc que l'album sorte un peu "par surprise", puisqu'il n'a toujours pas de date de sortie officielle.