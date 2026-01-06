A$AP Rocky de retour avec le surprenant clip de "Punk Rocky"

On se demande si nos rappeurs américains préférés, comme A$AP Rocky, ne sont pas tous en train de progressivement abandonner le "rap" pour quelque chose de plus "punk".

Le rap est-il arrivé en fin de cycle ? Ici, on pense que non, mais on n'est pas des artistes. Et visiblement, du côté des rappeurs, en tout cas américains, il y a désormais une tendance notable depuis quelques années : nos artistes semblent s'éloigner des bases musicales qui ont fait le rap, pour se diriger vers des choses plus électro, ou plus rock, à l'image de Playboi Carti récemment par exemple. Cette semaine, c'est A$AP Rocky qui fait son grand retour avec le clip de "Punk Rocky", extrait de son prochain album "Don't be dumb" qui arrive bientôt.

Cela fait désormais plusieurs mois qu'A$AP Rocky a recommencé à faire parler de lui avec l'annonce de ce nouvel album nommé "Don't Be Dumb". Et on doit avouer que, pour son premier clip publié depuis un an, on s'attendait à quelque chose de plus "rap". Mais il faut dire aussi que Rocky a toujours adoré prendre son public par surprise, avec des concepts parfois loufoques, mais où tout a toujours un sens. Dans "Punk Rocky", on découvre donc une facette très "punk", très "rock", du rappeur, qui est filmé en train de foutre le bordel dans un garage avec ses potes, au point que la police est intervenue. On le voit même danser avec une daronne du voisinage, qui est jouée en réalité par Winona Ryder, l'actrice qui joue justement le rôle de la daronne dans "Stranger Things".

Des filtres sur la voix, jusqu'à l'instru, en passant par l'esthétique de la vidéo, tout est rock/punk dans ce clip, ce qui semble indiquer que A$AP Rocky voudrait peut-être donner un côté plus "rock" à son album, un peu à l'image de Playboi Carti, dont le projet de 2025 était aussi très inspiré par le punk et le "rock music". Difficile de tirer des conclusions après simplement un morceau, et il faut également rappeler que par le passé, notamment dans les années 80, il y avait des liens assez étroits entre la scène punk/rock et la scène rap, qui ont plein de points communs, et sont des musiques "de jeunes", et "de révolte".

En tout cas, le prochain album d'A$AP Rocky s'annonce intéressant, et d'après la presse américaine, le projet aurait déjà enregistré 500 000 précommandes sur Spotify.