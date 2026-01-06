Gims en mode forceur pour son feat avec Théodora : "il manque ta voix dessus..."

Sacré Gims ! Le chanteur a réagi avec humour aux propos de Théodora, qui disait qu'elle n'avait toujours pas reçu de DM pour une demande de feat. Désormais, c'est fait !

Théodora a effectué une année 2025 vraiment parfaite, elle qui s'est d'abord imposée grâce à "Congolese sous BBL", avant de finalement complètement conquérir la France grâce à son album "Bad Boy Lovestory" (sorti en novembre 2024) puis sa réédition "Mega BBL". Désormais, elle figure parmi les artistes les plus écoutées de France et a même commencé à percer à l'étranger, grâce à ses rythmes catchys et ses tubes entêtants. Du coup, tout le monde la veut en featuring, à commencer par Gims, qui vient d'ailleurs de lui envoyer publiquement (et aussi en DM) une demande de feat !

Il y a quelques semaines, le chanteur avait multiplié les éloges et les compliments en direction de Théodora, qui avait alors répondu qu'elle n'avait "toujours pas reçu de DM" pour une demande de featuring. Visiblement, Gims a pris ça au mot : il a cette fois décidé d'envoyer un joli DM en mode forceur (c'est fait exprès hein, on vous voit venir...) à la chanteuse, dans lequel on peut lire :

Boss Lady ! j'espère que ça va ! J'ai terminé un son là, mais il manque ta voix dessus. Faut absolument que tu poses ta voix ! C'est un hit c'est du tout droit. 2026 est à nous !

On peut faire confiance à Gims lorsqu'il parle de hit : souvent, le terme n'est pas employé à la légère, la preuve avec "Ninao", "Ciel" ou encore "Spider". Bref, attendez-vous à bientôt voir débarquer un tube avec lequel Gims et Théodora vont vous faire danser pendant toute l'année 2026, après avoir déjà bien squatté toutes les playlists en 2025.