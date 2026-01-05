Kanye West va enfin dévoiler la version finale de "Bully", et l'album va arriver bien plus vite qu'on ne le pensait.

Comme très souvent pendant sa carrière, Kanye West est à nouveau rentré dans une phase où il est impossible à suivre. En un an, on est passés des insultes antisémites, des révélations dans lesquelles il affirme avoir sucé son cousin, à des excuses publiques faites devant des rabbins. Bref, cmme d'hab, Ye se bat avec ses 10 000 personnalités, et en attendant, pas un signe de l'album "Bully" à l'horizon, alors qu'il devait sortir en juin dernier. Mais cette fois ça y est : une date de sortie a officiellement été annoncée, et c'est pour bientôt !

Ce n'est pas Kanye West lui-même qui a fait l'annonce, il est donc possible de voir "Bully" une fois de plus repoussé. Mais on y croit un peu quand même, puisque l'information vient tout droit des gens qui ont précommandé l'album, via le site officiel mis en place spécialement pour l'occasion. Lorsque vous précommandez un exemplaire de l'album, vous recevez un mail dans lequel vous pouvez trouver la date de sortie du projet, soit le 30 janvier 2026. Plus que quelques semaines avant de pouvoir écouter le nouvel album de Kanye !

Un album qui reste un évènement, car malgré toutes les frasques du rappeur, il reste un artiste inimitable aujourd'hui dans le rap game. Que ce soit Travis Scot, Playboi Carti, ou A$AP Rocky, tous sont des "enfants" de Kanye West, qui a été un des premiers à repousser les frontières du rap, en le faisant entrer dans la mode, qui a exploré tous types de sonorités, notamment électro. On espère que l'album sera à la hauteur de sa réputation, ce qui n'était pas forcément le cas de tous les derniers projets sortis par Ye. On vous remet la tracklist officielle juste en bas de l'article, et on croise les doigts pour ne pas avoir de nouveau report pour la sortie !