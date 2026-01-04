Sultan revient en force avec son nouveau clip « GDE », en featuring avec Rohff, un visuel intense qui met en avant l’alchimie des deux rappeurs et la puissance du morceau.

Connexion hyper efficace

Le rap français frappe encore fort avec la sortie du clip qui fait déjà beaucoup parler sur les réseaux. Sultan et Rohff, chacun avec son énergie et sa signature forte, s’unissent pour un visuel et un son qui respire la street. Dès les premières secondes, l’ambiance est posée : lumières crues, décors urbains, contrastes sombres et décors industriels qui collent parfaitement à la vibe du morceau.

Sur une prod lourde, rythmée par des kicks nerveux et des basses profondes, les deux rappeurs se partagent les plans avec une présence scénique solide. L’un impose ses couplets incisifs avec un flow tranchant, l’autre enchaîne des refrains accrocheurs qui restent en tête dès la première écoute. Le montage dynamique accompagne leurs performances, alternant entre plans serrés pour capturer l’intensité des regards et zooms larges pour montrer une team prête à tout démarrer.

La fanbase est au rendez-vous

Les fans saluent déjà la perf' de Rohff sur le morceau et l’alchimie entre les deux rappeurs. Une nouvelle preuve que la scène rap continue d’évoluer visuellement autant que musicalement. Ils soulignent un rap bien kické, qui donne le ton pour 2026, le couplet de Sultan donnant le mood du morceau et l'arrivée en pétard de Rohff pour son couplet. Et vous ? votre avis sur le son ?