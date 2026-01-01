Big Sean raconte qu'Eminem lui a demandé des dédicaces pour deux de ses albums

Oui, vous avez lu dans le bon ordre : c'est bien Eminem qui a demandé à Big Sean de lui signer deux de ses albums, "Finallly Famous" et "Hall Of Fame".

Il y a vraiment peu de rappeurs qui auront autant marqué l'histoire de cette musique au même point qu'Eminem, qui a littéralement traumatisé la concurrence, au point qu'on parle encore de lui comme un GOAT alors que son prime était il y a 20 ans. Mais si le monde entier a pris sa baffe avec Eminem, c'est encore plus vrai pour les mecs de Detroit, pour qui Em' a été un véritable pionnier, le premier à faire parler de sa ville au niveau mondial. Pourtant, lors de sa rencontre avec Big Sean, c'est bien le Slim Shady qui a demandé une dédicace au second.

C'est en tout cas l'anecdote, plutôt crédible, racontée par Big Sean lors de son interview pour Billboard. Une interview pendant laquelle il décrit sa première rencontre avec Eminem, qui s'est déroulée en studio, à l'occasion du morceau "Detroit vs Everybody".

J'ai kiffé aller en studio avec Eminem et parler avec lui. C'était probablement un des meilleurs moments, un vrai rêve de gosse. Je ne sais pas s'il était en période de pause, ou s'il essayait de remettre de l'ordre dans son taff, parce que je pense qu'il était littéralement au studio tous les jours. Mais ce dont je me rappelle le plus, c'était qu'on regardait South Park et qu'on mangeait de la pizza au studio. On a débattu pour savoir ce qui était le mieux entre South Park et Family Guy. On a parlé de la vie, et je lui ai expliqué que The Slim Shady LP était le premier album que j'ai acheté à Costco avec l'argent de mon anniversaire. J'ai toujours l'album.

Big Sean explique ensuite que son album est dans la maison de ses parents, et qu'il n'avait pas voulu l'amener lors de sa rencontre avec Eminem parce qu'il ne voulait pas passer pour un bouffon en lui demandant un autographe. Mais finalement, c'est Marshall Mathers lui-même qui a sorti deux albums de Big Sean, et lui a demandé de les signer.

Il a sorti Hall Of Fame et Finally Famous, et il m'a demandé de les signer. C’était la dernière fois de ma vie que je me suis dit que je n’essaierais plus jamais d’être cool.

Une anecdote folle d'autant plus qu'Eminem n'a pas fait semblant juste pour le mettre à l'aise pendant leur rencontre : il adore vraiment la musique de Big Sean. D'ailleurs, dans une interview en 2022, Em' a clairement désigné Sean comme un des rappeurs qui le poussait à augmenter son niveau d'exigence en terme de lyrics, et comme le révèle le rappeur dans l'interview, il s'agit là d'un des plus beaux moments de sa vie : impossible qu'il vous arrive un truc aussi fou dans le rap que d'être validé par Eminem.