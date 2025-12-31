Visiblement, "The Fall Off" de J. Cole va encore arriver un peu plus en retard que prévu, mais cette fois il a une excuse : le clash entre Drake et Kendrick Lamar.

Le rap game subit encore les conséquences du clash entre Kendrick Lamar et Drake. D'ailleurs, il n'y a eu aucune grosse sortie dans le rap US depuis le clash, que des projets avec moins d'impact (ce qui ne veut pas du tout dire qu'ils sont mauvais). Et il y a un rappeur qui a subit encore un peu plus que les autres ces "retombées" : on pense évidemment à J. Cole, un tant impliqué dans l'opposition, mais qui a finalement préféré se retirer pour ne pas s'embrouiller avec deux potes. Par contre, ce clash l'a visiblement forcé à réécrire entièrement son album, "The Fall Off".

Un album teasé depuis plusieurs années par J. Cole, à tel point qu'on se demande si le boug n'est pas en train de nous faire une "Detox", l'album de Dr. Dre jamais sorti alors qu'il était annoncé pendant 20 ans. En tout cas, l'album de J. Cole n'arrivera visiblement pas tout de suite. D'après les révélations du podcast Rory & Mal, Cole avait visiblement des couplets à la fois de Drake et de Kendrick sur son album, et le clash l'a donc forcé à tout réécire.

Oui, Kendrick était sur l'album, et Drake était sur l'album. Enfin, étaient, et c'est pour cette raison qu'on n'a pas pu avoir l'album, car maintenant il a dû tout réécrire et refaire un tout nouvel album.

On ne sait pas quelle est la part d'exagération dans cette annonce : depuis quand la surpression de deux couplets doit faire réécrire tout un album à un rappeur ? Mais il est vrai que J. Cole apporte toujours beaucoup de soin à ses projets, et que ces deux featurings avaient peut-être une importance capitale pour l'album. Dans tous les cas, on va devoir s'armer de patience, même si à vrai dire, ça fait déjà un bon moment que plus personne n'attend cet album de J. Cole...