The Weeknd fait l’histoire avec 30 titres à plus d’un milliard de streams sur Spotify

Le Canadien The Weeknd marque une nouvelle page du streaming en devenant le premier artiste à atteindre ce seuil avec 30 morceaux.

L’année musicale 2025 s’achève sur un nouveau record pour The Weeknd (Abel Tesfaye). Selon plusieurs médias spécialisés, il devient le premier artiste de l’histoire à compter 30 titres ayant dépassé 1 milliard de streams sur la plateforme Spotify, une étape majeure dans l’ère du streaming. Cette performance consacre non seulement la longévité de sa musique, mais aussi son impact culturel à l’échelle mondiale.

Un palmarès de chansons incontournables

Les morceaux qui ont permis à The Weeknd d’atteindre ce record couvrent une large partie de sa discographie, depuis ses premiers succès jusqu’à ses titres les plus récents. Parmi eux figurent certains des titres les plus écoutés de la plateforme : « Blinding Lights », « Starboy », « Die For You », « The Hills », ou encore « Save Your Tears », qui s’ajoutent à des morceaux plus récents comme « One Of The Girls ».

Ce jalon couvre des titres issus de plusieurs de ses albums, dont After Hours et Starboy, et montre à quel point ses chansons continuent de résonner auprès des auditeurs du monde entier. Les morceaux combinent des éléments de pop, R&B, électronique et hip‑hop, illustrant la polyvalence artistique de l’artiste.

Un phénomène global de l’ère streaming

Ce record souligne aussi l’ampleur de l’engouement pour The Weeknd sur les plateformes numériques. Il est l’un des rares artistes à maintenir une présence aussi importante dans le Billions Club de Spotify, un classement informel qui regroupe les titres ayant dépassé le milliard d’écoutes. Dans ce club très restreint, son tube « Blinding Lights » s’est même hissé au sommet, avec plus de 5 milliards de streams, devenant la chanson la plus écoutée de l’histoire de Spotify.

Au‑delà des chiffres, ce succès illustre la capacité de The Weeknd à traverser les modes, les générations et les styles tout en restant une référence majeure du R&B contemporain. Sa musique alimente non seulement les charts et les playlists, mais elle est également omniprésente sur les réseaux sociaux, en club ou dans les sets live, rappelant que l’artiste s’est imposé comme l’une des voix les plus influentes de sa génération.

Une domination durable

Alors que le streaming continue de révolutionner la manière dont la musique est consommée, The Weeknd confirme sa place au sommet. Ce record de 30 titres à plus d’un milliard de streams ne se contente pas de souligner un succès de plus : il marque une étape importante d’une carrière déjà riche en performances et en innovations, et rappelle l’influence profonde de l’artiste sur la musique pop et urbaine mondiale.