Generations vous dévoile le top album RAP US de 2025 !

Voici le classement des albums les plus marquants selon la rédaction de Generations

L’année 2025 aura été riche pour le rap américain, entre retours attendus, expérimentations, compilations et projets introspectifs. Voici le classement des albums les plus marquants selon la rédaction de Generations — avec un aperçu de ce qui a fait vibrer (ou débattu) les fans et critiques aux États‑Unis cette année.

1. Gunna – The Last Wun

Gunna clôture 2025 avec The Last Wun, un projet long et ambitieux, marqué par sa signature trap mélodique et des alliances internationales. L’album, dernier sous YSL Records, mêle introspection sur le succès, les critiques sociales et le luxe ostentatoire, tout en gardant ce flow reconnaissable qui a fait la carrière de l’artiste.

Critiques et fans ont salué la continuité de son univers musical, même si certains pointent du doigt une structure parfois trop étendue pour pleinement innover.

2. Joey Badass – Lonely at the Top

Avec Lonely at the Top, Joey Bada$$ offre l’un de ses projets les plus aboutis à ce jour. Produit par des poids lourds comme Boi‑1da ou Statik Selektah, l’album reflète une évolution artistique claire : Joey mélange conscience de soi, rimes affûtées et récits personnels.

Les thèmes vont de la pression d’être au sommet à la quête de sens dans un monde rap en constante transformation, avec une dose de soul hip‑hop new‑school fidèle à ses racines.

Lil Baby surprend cette année avec The Leaks, une mixtape qui regroupe des morceaux sortis (ou qui « fuitaient ») tout au long de l’année. Contrairement à un album classique, ce projet fonctionne comme une capsule de 2025, rassemblant ses flows les plus solides, ses textes trap caractéristiques et plusieurs collaborations de haut niveau.

Sur certaines critiques, l’album est vu comme une compilation inégale, mais d’autres louent l’énergie brute et les moments forts où Baby montre encore qu’il sait tenir une track avec intensité.

Le retour de 21 Savage avec What Happened to the Streets? explore le côté le plus brut et réel du trap, avec une ambiance sombre et un récit centré sur les origines de l’artiste et la vie de rue. On y retrouve une multitude d’invités de marque comme Drake, Lil Baby, et G Herbo, ce qui donne au projet de la profondeur et une perspective élargie.

Les critiques ont été partagées : certains louent la cohérence narrative et l’authenticité, tandis que d’autres estiment que 21 joue trop la carte du déjà‑vu sans beaucoup d’innovation.

Rappelant l’énergie et le style qui ont propulsé Lil Tecca sur le devant de la scène, Dopamine est sa cinquième galette studio. L’album divise en mêlant des beats accrocheurs, des singles comme Dark Thoughts ou Owa Owa, et une belle place faite à la vibe mélodique.

Alors que certains critiques soulignent un son parfois trop uniforme, d’autres apprécient la cohésion des morceaux et le fait que Tecca continue à défendre son univers pop‑rap moderne.

2025 aura été une année où le rap US a confirmé sa diversité, entre formats mixtapes, projets introspectifs et albums tapes. Du flow léché de Gunna à l’authenticité brutale de 21 Savage, en passant par la compilation stylée de Lil Baby, chaque artiste a apporté sa pierre à l’édifice d’une culture en pleine effervescence.