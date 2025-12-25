Voici le classement incontournable des 5 albums FR qui ont marqué l’année — avec analyses, vibes et contextes culturels.

L’année 2025 a marqué un véritable tournant pour le rap français. Entre retours très attendus, confirmations artistiques et nouvelles figures qui s’imposent, voici notre classement des 5 albums RAP FR incontournables de 2025.

1. Youssoupha – Amour Suprême

Avec Amour Suprême, Youssoupha signe l’un des retours les plus forts de l’année. Sorti en janvier 2025, l’album s’inscrit dans une démarche profondément introspective et spirituelle, où le rappeur explore l’amour, la transmission, la foi et la maturité.

Loin des codes du rap mainstream, Youssoupha livre un projet dense et réfléchi, porté par une écriture ciselée, des sonorités mêlant soul, gospel et rap conscient, et une direction artistique assumée. Après plusieurs années de silence discographique, Amour Suprême s’impose comme un album de vérité, salué pour sa profondeur lyrique et son message universel.

Avec Essonne History X, Ziak frappe fort et confirme son statut de figure majeure de la drill française. Sorti en janvier 2025, l’album plonge l’auditeur dans un univers sombre, violent et sans concession, fidèle à l’ADN du rappeur masqué.

Entre beats lourds, flows agressifs et références directes à la rue, Ziak livre un projet brut, taillé pour les amateurs de rap de rue et d’ambiances oppressantes. Si certains fans ont été surpris par certains choix artistiques, Essonne History X reste l’un des albums les plus marquants de l’année, tant par son impact visuel que par son influence sonore.

3. Josman – DOM PERIGNON CRYING

Avec DOM PERIGNON CRYING, Josman propose l’un des projets les plus personnels de sa carrière. Sorti fin 2025, l’album explore le contraste entre réussite, luxe et mélancolie, une dualité déjà présente dans son univers, mais ici poussée à son paroxysme.

Sur des productions soignées, Josman alterne entre technicité pure, introspection et storytelling, livrant un album à la fois élégant et introspectif. DOM PERIGNON CRYING confirme Josman comme l’un des rappeurs les plus complets de sa génération, capable de mêler émotion et maîtrise technique sans jamais perdre son identité.

À seulement 21 ans, Rsko continue son ascension fulgurante avec Jeune Prince. L’album, sorti en 2025, vient confirmer tout le potentiel entrevu sur ses précédents projets et performances scéniques.

Entre rap moderne, mélodies maîtrisées et textes tournés vers l’ambition, la réussite et le parcours personnel, Rsko construit un projet cohérent et sincère. Jeune Prince n’est pas seulement un titre : c’est une déclaration d’intention, celle d’un artiste prêt à s’installer durablement dans le paysage du rap français.

Avec Les mains sales, Fresh La Douille s’impose comme l’une des révélations rap de l’année 2025. L’album incarne un rap de rue authentique, sans filtre, porté par une énergie brute et des textes ancrés dans le réel.

Le projet se distingue par son sincérité, ses flows percutants et une identité forte, forgée loin des artifices. Les mains sales est l’album d’un rappeur qui raconte son vécu sans détour, et qui confirme sa place parmi les nouvelles voix crédibles du rap français.