Rohff rend hommage à Kofs après leur feat : "Tu es parmi les plus dignes héritiers de nos travaux"

Quand une légende comme lui te dit des mots comme ça, tu ne peux qu'apprécier !

Kofs et Rohff viennent de frapper très fort. Leur collaboration a tout du banger pur et dur : du rap sans concession, une prod dézinguée à coups de flows tranchants, des passe-passe techniques maîtrisés et surtout une alchimie musicale évidente entre les deux rappeurs. Deux styles, deux générations, mais une même vision : celle d’un rap authentique, viril et exigeant.

Ce morceau s’inscrit dans la réédition du projet Mon école, portée par Kofs, qui a su réunir des invités de prestige. On y retrouve notamment les Psy 4 de la Rime, Sniper, LIM ou encore Rohff. Mais c’est bien ce feat avec le rappeur du 94 qui a le plus fait parler. Et pour cause : le clip s’est hissé numéro 1 des tendances, mettant quasiment tout le monde d’accord.

Fier de cette collaboration marquante, Rohff n’a pas hésité à rendre un hommage appuyé au rappeur marseillais sur son compte Instagram. Un message fort, sincère, et chargé de respect :

« Tu me fais souvent honneur et ça me touche. À mon tour mon reuf !

Du haut de ma carrière, je suis rassuré de savoir qu’un rappeur de ton calibre existe dans ce foutu rap français pour entretenir le genre de banger virile qui nous donne envie de se transcender et tout surmonter.

Tu es parmi les plus dignes héritiers de nos travaux de par ta signature vocale, ta maîtrise technique, ta mentale, ton côté fédérateur, tes punchlines sur la street, sur la vie en général et les humains. Bref, ta DA nous régale. »

Rohff poursuit en soulignant l’impact artistique du projet et ce que cette collaboration lui a personnellement apporté :

« Le cœur et l’énergie que tu mets dans ton projet Mon école vol 2 ont réveillé mes sens de freestyler d’anthologie le temps d’un couplet.

Ça s’inscrit dans une période où je me sens rappologiquement très affûté pour prolonger le prime !

Cette collaboration est une authentique convergence entre 2 générations issues de 2 régions différentes de la France. Paris, Marseille…

Merci de rappeler que le rap est un ART et pas un ÈRE. Nous te rendons tout le respect que tu montres aux anciens qui ont pavés tant de chemins et ouverts tant de portes pour les nouvelles générations. »

Avec ce feat, Kofs et Rohff rappellent une chose essentielle : le rap français peut encore produire des morceaux puissants, fédérateurs et intemporels, quand l’exigence artistique et le respect de l’héritage sont au cœur du processus.

Un message clair, une leçon de rap, et un pont solide entre Paris et Marseille.