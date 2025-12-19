Ninho de retour avec un nouveau single, "King Von"

Ninho vient de dévoiler un nouvel extrait de "MILS 4" en hommage au rappeur de Chicago décédé, King Von, et encore une fois, c'est très violent

Alors qu'on ne l'avait pas beaucoup entendu pendant l'année 2025, Ninho s'apprête à venir reprendre le trône du rap français avec la sortie de "MILS 4", sa nouvelle mixtape annoncée pour le 9 janvier 2026. Cela fait maintenant quelques semaines qu'il frappe fort à chaque nouvel extrait, depuis son freestyle COLORS avec lequel il avait mis tout le monde d'accord. Et visiblement, toute la mixtape sera très violente au niveau du kickage : en tout cas, il vient de dévoiler un nouveau morceau nommé "King Von" et là encore, ça kicke dur.

Pour les plus jeunes, qui ne s'intéressent peut-être pas au rap US et à la scène de Chicago, King Von est un rappeur assez important de la ville, très proche de Lil Durk, qui a été assassiné lors d'une fusillade en 2020. Un gangsta rapper assez hardcore, qui a eu un rôle important dans l'émergence de la drill, et c'est donc normal de retrouver Ninho sur une prod drill bien sombre et bien énervée. Le flow est carré, comme d'hab avec NI, les rimes sont méchantes, pas mal d'egotrip, mais aussi des avertissements lancés à la concurrence.

Là où le morceau nous fait encore plus plaisir, c'est qu'il semble nous faire une petite dédicace dans le morceau, lorsqu'il rappe : "J'suis l'meilleur, j'sors de Générations". Une phase qui fait probablement référence à son freestyle légendaire chez nous, en 2015, alors qu'il débutait dans le game et qu'il était déjà hyper bouillant. Bref, on va évidemment guetter la suite, comme tous les auditeurs de rap français : 2026 risque d'être clairement l'année de Ninho !