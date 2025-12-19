APrès une année 2025 plutôt positive, Gradur passe encore un cap supplémentaire avec deux grosses annonces pour 2026 : un concert à l'Accor Arena, et un nouvel album, "Décennie" !

On finissait par croire que Gradur n'allait jamais faire un véritable retour sérieux. Car tous les projets du rappeur du 59 semblaient semés d'embûches, avec un projet Kongo qui met énormément de temps à arriver, et un autre album solo dont on n'entendait même plus parler. Tout ça était dommage, car à chaque fois qu'on entendait l'artiste, il était encore très bon. Heureusement, il a enfin deux bonnes nouvelles à annoncer à ses fans, et cette fois, c'est officiel : son prochain album solo, "Décennie", sortira en 2026, et on aura aussi bientôt droit à un concert à l'Accor Arena !

L'année 2026 s'annonce donc chargée pour Gradur, et franchement, ça nous fait grave plaisir de le revoir à fond dans le charbon. Il y a quelques jours, il faisait parler de lui avec un extrait d'un morceau sur lequel on le voit avec Ribéry. Et cette fois, c'est via son compte Instagram qu'il nous donne de ses nouvelles : avec une vidéo dans laquelle on voit un gars faire des pompes tellement fort qu'il casse le sol (incroyable l'idée), il nous annonce que son prochain album, "Décennie", est en chemin, et qu'il arrive le 27 mars 2026.

On a aussi une annonce concernant le concert de Gradur à l'Accor Arena de Bercy, qui, lui, aura lieu le vendredi 16 octobre 2026. Une soirée qui s'annonce bien mouvementée, car de gros bangers comme le siens, dans une salle aussi grande, ça va forcément mettre le feu.

Information supplémentaire : la billetterie pour son concert à Bercy ouvre aujourd'hui même, vendredi 19, à partir de 10h ! C'est donc déjà ouvert, alors soyez vifs si vous êtes intéressés.