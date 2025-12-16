Gradur a bien charbonné en 2025, et visiblement ce n'est pas terminé puisqu'il continue à teaser des nouveautés, avec la validation de Franck Ribéry !

L'année 2025 aura été plutôt fructueuse pour Gradur. Le rappeur du 59 n'aura pas sorti de nouvel album, même si on l'attendait, par contre il aura remis tous les freestyles Sheguey sur les plateformes pour le plus grand plaisir des fans de trap française. Il ne manque plus que le projet Kongo, et l'artiste aura tenu toutes ses promesses ! Mais visiblement, l'homme au Bob est déjà sur d'autres projets, et il vient d'ailleurs de mettre le feu à sa fanbase en dévoilant un extrait vidéo inédit, en compagnie de Franck Ribéry !

L'ancien joueur de l'équipe de France, légende du football tricolore (le match contre l'Espagne en 2006, la qualif au mondial 2014 avec Benzema et Sakho, les vrais savent) est un fan de rap depuis longtemps. Et en tant qu'enfant du Nord de la France, on se doute que Kaiser Franck aime bien Gradur, qui est lui aussi un boug du Nord. En tout cas ça fait plaisir de voir les deux hommes s'ambiancer sur ce nouvel extrait inédit d'un futur son de Gradur à venir.

Un morceau assez énervé, avec à la fois un aspect très actuel sur la mélo, mais aussi une petite dose de rage qu'on trouvait déjà chez le Gradur de 2015. On ne sait pas trop comment le morceau va s'appeler, ni si il va faire partie d'un futur album ou s'il s'agit juste d'un one shot. En tout cas, on attend de voir ce que ça va donner, et si en plus le rappeur ramène Ribéry pour le clip, ce serait une belle séquence !