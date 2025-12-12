Booba se lâche sur Jul en story instagram et l'accuse de tricher sur ses ventes de son dernier album !

Pour rappel, l'Ovni a vendu près de 116k albums en 3 jours !

S'il y en a un qui va bien rentabiliser l’argent de la Sacem, c’est bien Jul. Le rappeur marseillais vient d’exploser tous les compteurs avec son nouvel album “TP sur TP”, affichant 116 000 ventes en seulement trois jours ! Une performance monstrueuse qui s’ajoute à un autre exploit : l’Ovni du rap français vient d’atteindre la barre historique des 10 millions d’albums vendus, une grande première en France.

Alors que l’artiste se prépare à enchaîner deux Stade de France et deux Vélodrome en 2026, un détail vient pourtant ternir ses statistiques : seulement 6 000 ventes en streaming. Un chiffre étonnamment faible comparé au carton total… De quoi éveiller les soupçons des internautes, mais surtout d’un certain rappeur français exilé à Miami : Booba.

Booba accuse Jul de “tricher” sur ses chiffres

Le Duc de Boulogne n’a pas tardé à réagir. Sur sa story Instagram, Booba a décidé de mener sa propre enquête et accuse ouvertement Jul de gonfler artificiellement les ventes de son album. Selon lui, le J aurait boosté ses chiffres grâce à une stratégie bien particulière : offrir l’album lors de l’achat d’un billet de concert.

Un procédé déjà utilisé par Aya Nakamura lors de l’annonce de son Stade de France, mais qui semble particulièrement indigner B20.

Une stratégie marketing… mais pas du goût de Booba

D’après Booba, cette technique expliquerait les ventes physiques extrêmement élevées et le nombre relativement faible de streams. Pour étayer son propos, il a partagé en story une vidéo où il montre que certains fans ayant acheté l’album… n’ont même pas de lecteur CD chez eux, insinuant qu’ils ne l’écoutent pas réellement.

Le rappeur a également publié une autre vidéo sur son compte X, allant dans le même sens, accusant Jul de truquer ses chiffres et de jouer sur une “faille” du système de comptabilisation des ventes.

Pourquoi y hate sur le J ?!!!! pic.twitter.com/orBDq6IgQt — Booba (@booba) December 9, 2025

Jul dans la tourmente, mais les fans répondent

Si Booba s’en donne à cœur joie pour critiquer ce procédé, les fans de Jul défendent de leur côté une stratégie commerciale “logique” et régulièrement utilisée dans l’industrie musicale mondiale. Pour eux, même si une partie des acheteurs ne possède pas de lecteur CD, cela n’enlève rien au succès colossal du projet.