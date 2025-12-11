Ninho aura Freeze Corleone en featuring sur "MILS 4"

L'annonce du feat entre Ninho et Freeze Corleone vient de mettre le feu aux poudres dans l rap français et sur les réseaux sociaux.

On le sent depuis les premières annonces autour du projet : "MILS 4", de Ninho, va faire mal, très mal au rap game. Les premiers extraits dévoilés par le rappeur sont exactement ce qu'on attendait de sa part : du gros kickage, bien bourrin, le genre de rap qui a fait exploser Ninho au début de sa carrière et l'a amené là où il est aujourd'hui. Car avant de sortir des single diamantés et mélodieux, c'est en faisant du sale qu'il a bâti sa réputation. Et visiblement, du sale, il va continuer à en faire : un feat avec Freeze Corleone vient d'être annoncé !

C'est probablement l'annonce de featuring qui va le plus hyper le public rap de toute l'année 2025/2026 : il y aura bien un feat entre Freeze Corleone et Ninho, morceau qui sera présent sur "MILS 4", l'album de NI qui arrive apparemment le 9 janvier 2026. Des images ont d'ailleurs circulé sur les réseaux sociaux, et on y voit Freeze et Jefe en studio ensemble, le tout accompagné par une prod de drill assez sombre. On entend même une punchline de NI, à base de laisses et de dictionnaires.

Le morceau pourrait s'appeler "Association de Malfaiteurs" selon les rumeurs, et on n'a pas beaucoup plus d'infos sur le sujet, à part que la prod du morceau pourrait être produite par Flem, beatmaker légendaire proche du 667.