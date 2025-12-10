S'il fallait une preuve supplémentaire pour dire que Jul est dans un autre monde, en voici une : le marseillais vient de dépasser les 10 millions d'albums vendus.

La course aux chiffres est devenue un peu ridicule dans le rap français, et elle mène à des procédés assez étranges et surtout, qui sont grillés de tous. Ventes de CD quasiment offerts dans un pack qui comprend des places de concert, faire 14 000 éditions physiques différentes pour son album, ou 12 rééditions, on ne sait pas quel est le but de tout ça car clairement, ça ne fait pas rentrer plus d'oseille dans vos poches, ça fabrique juste de la "fake hype". Cependant, il y a quand même des records impressionnants, qu'il convient de souligner, comme le fait que Jul vient de dépasser les 10 millions d'exemplaires écoulés.

Plusieurs médias, parmi lesquels Midi/Minuit, ont relayé l'information depuis hier : Jul a franchi la barre des 10 millions d'exemplaires écoulés, et c'est le seul rappeur français de l'histoire de cette musique à l'avoir fait. Une barre franchie avec d'autant plus de facilité que "TP sur TP", son dernier album en date, vient déjà de décrocher le disque de platine. Mais quand on regarde la rétrospective des ventes sur toute sa discographie, cet album n'y est pas encore pour grand chose (ça viendra peut-être).

C'est évidemment "My World", qui s'est le mieux vendu, il a presque atteint le million d'exemplaires écoulés désormais. 3 autres disques de diamant ont également pesé lourd dans le calcul, "Emotions", "L'OVNI" et "Rien100Rien". Un autre album pourrait également prétendre au diamant si Jul en faisait la demande, "Dans ma Paranoïa", son tout premier disque.

Bref, la carrière est incroyable, le tout en moins de 15 ans, chapeau le J.