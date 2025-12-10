Le tout dernier album d'Intouchable, "Les Barres sur les T", sortira ce vendredi, et la liste d'invités est très prometteuse : Rohff, Kaaris, AP, Soso Maness,...

On manquait cruellement d'actualités en cette fin d'année 2025 dans le rap français, et les tauliers d'Intouchable ont décidé de venir réveiller tout ça pour notre plus grand bonheur. Le groupe culte du 94, pilier de la Mafia K1 Fry, avait annoncé la semaine dernière la sortie de leur album "Les Barres sur les T", qui sera disponible ce vendredi 12 décembre. Et pour encore faire grimper la hype autour du projet, Demon One vient de dévoiler la liste des invités, avec du Rohff, du AP, Kaaris et plein d'autres !

C'est un peu par surprise qu'Intouchable a annoncé la sortie de leur tout dernier album, dont le titre renvoie à celui de leur album classique sorti en 2000, "Les Points sur les I", qui a marqué toute une génération. Et avec cette liste d'invités dévoilée par Demon One sur son compte Instagram, on peut le dire : on est hypés, très curieux de voir ce que ça va donner. Rohff et AP réunis sur le même morceau, Soso Maness présent (lui qui a posé son premier titre officiel avec Intouchable, à 13 piges, en 2000), mais aussi Fresh LaDouille, porte-drapeau actuel du 94, KDR, Rata, mais aussi Keblack, Kaaris, et enfin, Liberty et Karlito.

Bref, du très lourd au programme, même s'il y a des noms un peu moins gros dans le lot, on est vraiment curieux de savoir dans quel style de rap va rapper tout ce beau monde : est-ce que ce sera old school ? Full trap ? Un mélange de tout ça ? Rendez-vous ce vendredi pour la réponse !