C'est l'heure du retour avec un nouvel album pour Kerchak, et il a décidé de bien s'entourer pour ce projet.

Pas beaucoup d'actu dans le rap game en cette fin d'année, on dirait bien que nos rappeur sont déjà en mode vacances. Mais il y a encore quelques vaillants qui sont bien actifs, et veulent faire parler d'eux en cette fin d'année 2025. On pense par exemple à Josman qui va dévoiler cette semaine sa réédition pour l'album "Dom Perignon Crying", mais aussi à Kerchak, qui vient de frapper fort avec la grande annonce de son retour pour la sorite de son nouvel album "34".

Un album qui contiendra des featurings de malade, comme on l'apprend dans les vidéos postées par l'artiste sur ses réseaux sociaux. Si on ne connait toujours pas la date officielle de sortie de l'album, on a donc les invités, et franchement, ça s'annonce lourd : le feat avec L2B, "Nirvana", sera évidemment sur le projet. On retrouvera également Naza sur le morceau" Kilomètres", Himra sur le titre "Thomas Sankara", Jolagreen23 sur le morceau "27", mais aussi ElGrandeToto sur "De Quoi".

Bref, un beau casting, et en plus de ça, Kerchak nous a pondu deux belles vidéos autour de la conception de son album, avec pas mal d'humour, on valide fort ce genre de procédé : personne ne s'attendait à ça, c'est juste pour faire rire ses fans, et franchement ça marche ! Quant à la date de sortie, les rumeurs parlent de janvier 2026, mais on revient vers vous dès qu'on en sait plus.