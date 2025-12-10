Josman, Theodora et Vald rejoignent la programmation des Ardentes 2026

Les Ardentes sont en train de nous préparer une édition collector pour fêter les 20 ans du festival, avec une brochette de gros noms au programme.

En 2026, Les Ardentes fêteront les 20 ans de l'exitance du festival, qui est devenu ces dernières années le plus grand festival de rap/electro en Europe, et d'assez loin. Avec une fréquentation en hausse quasiment chaque année, l'évènement est incontournable et pour les 20 ans du festival, les organisateurs nous prévoient du très lourd. Après Booba, Future ou encore Aya Nakamura, on a eu droit à de nouvelles annonces avec de grosses stars pour l'été 2026 : Vald, Josman, et Theodora !

Les informations ont toutes été dévoilées via les réseaux sociaux des Ardentes ces derniers jours, et on dirait que les annonces font plaisir au public au vu des commentaires sous les publications. C'est d'abord Théodora qui a té annoncée la première, la Boss Lady viendra mettre le feu à la scène dès le 2 juillet 2026. Ensuite, vous retrouverez également Vald, accompagné de Vladimir Cauchemar et de Todiefor, toujours le 2 juillet.

Enfin, le dernier rappeur en date à avoir été annoncé, c'est le Big Josman, qui a encore frappé très fort avec son album "Dom Perignon Crying" sorti cette année. Il sera aux Ardentes le 5 juillet. La deuxième vague de billets a été mise en vente aujourd'hui même, et si ça vous intéresse, c'est par ici que ça se passe !