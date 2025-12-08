Alonzo annonce une date au Stade Vélodrome en 2026 !

Alonzo est un rappeur très apprécié à Marseille, sa ville, et il va pouvoir leur rendre un peu de leur amour avec cette nouvelle date programmée au Vélodrome en 2026.

Ce qu'il y a de bien avec les rappeurs marseillais, c'est qu'ils sont vraiment poussés par le peuple. Leur quartier, et même la ville entière est derrière eux, et c'est ce qui leur permet d'assurer toujours des chiffres au minimum correct, et parfois même, incroyables, comme ceux de Jul par exemple. Mais aujourd'hui, c'est vers un autre taulier du rap marseillais que nos regards sont tournés : il s'agit d'Alonzo, légende des Psy4 de la Rime, qui vient d'annoncer une deuxième date au Stade Vélodrome !

On dit une deuxième, car Alonzo avait déjà rempli le Vélodrome pendant cet été 2025, ce qui a été une véritable consécration pour le rappeur, qui avait même déclaré, au bord de l'émotion, qu'il s'agissait peut-être de la dernière date au Vélodrome de sa carrière. Mais finalement, il n'en est rien, Capi ne veut pas lâcher le steak et le rappeur a profité de sa performance lors du match de gala de ce weekend pour annoncer une nouvelle date au Stade Vélodrome, le 6 juin 2026 !

Par Instagram, l'artiste a annoncé que la billetterie allait ouvrir le mercredi 10/12 à10h pour les préventes, et la billetterie générale, elle, ouvrira le jeudi 11/12 à 12h. Soyez vifs si ça vous chauffe, car ça risque de partir vite !