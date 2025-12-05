Booba rejoint la programmation des Ardentes 2026

Booba, Future, PLK, les Black Eyed Peas, Aya Nakamura : les Ardentes 2026, ça va être la folie furieuse.

Encore un peu plus de 7 mois à patienter avant de pouvoir assister à l'édition 2026 des Ardentes, qui est devenu le festival de référence pour toute la nouvelle génération fan de musiques rap, electro, pop. Un festival qui existe depuis presque 20 ans, et qui a réussi à s'imposer comme incontournable, notamment en s'ouvrant au rap à la fin des années 2000, et pour l'année prochaine, notre musique préférée sera bien représentée avec PLK, Future, les Black Eyed Peas ou encore Aya Nakamura qui ont rejoint la programmation. Aujourd'hui, c'est Booba qui vient de s'ajouter au line-up !

Le Duc sera donc de la partie pour les Ardentes 2026, une annonce qui devrait ramener encore un peu plus de monde dans un festival qui s'annonçait déjà bien rempli. Booba viendra se produire sur scène le 4 juillet, soit le même jour que Future. Deux grosses têtes d'affiche du rap programées dans la même journée, on peut dire qu'on est gâtés, même si les gens dans les commentaires du post Instagram n'ont pas l'air plus hypés que ça (pour le moment, mais ça va venir).

Par contre, vu que B2O a eu des échanges assez musclés avec PLK à une époque, et avec Aya Nakamura plus récemment, on espère que ces rivalités ne vont pas venir perturber le spectacle, comme ça avait pu être le cas avec Vald lors des Francofolies.

Des places sont toujours disponibles, mais apparemment, la première vague de billets pour le pass 4 jours est déjà sold-out. On imagine que la deuxième vague arrivera bientôt !