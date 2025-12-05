Fally Ipupa annonce une deuxième date au Stade de France !

Fally Ipupa, légende de la musique congolaise et africaine, va venir foutre le feu au Stade de France 2 fois !

La musique française a changé ces quinze dernières années, et on le doit notamment à une influence plus importante des sonorités africaines. Et parmi ceux qui ont construit ces nouveaux ponts musicaux entre la France et les différents pays africains, notamment le Congo qui rayonne fort, on est obligés de mentionner Fally Ipupa, probablement le musicien qui est le plus cité quand on demande à la nouvelle génération de rappeurs leurs influences. Un vrai taulier, qui vient d'annoncer une deuxième date au Stade de France.

Une annonce vraiment historique, car les artistes africains qui ont rempli le Stade de France en solo, ça ne court pas les rues. Récemment, on a pu voir Burna Boy le faire, mais en 2026, c'est donc Fally Ipupa qui va venir ambiancer tout le monde avec cette deuxième date, programmée le 3 Mai 2026, puisque la première date du 2 Mai a été remplie rapidement. L'annonce a été faite via une vidéo très marrante et très bien tournée, dans laquelle on retrouve Fally à Paname, en compagnie de Mokobé, mis sous pression par ses proches qui veulent des places.

Une vidéo drôle, avec un peu d'egotrip, on valide fort ! Et on espère que Fally Ipupa va nous offrir deux dates légendaires au Stade de France, même si on se doute que le public va être au rendez-vous, et très réceptif. L'aura de Fally dans la musique actuelle est immense, et on attend aussi de gros invités sur la scène, car vu tous les artistes qui sont fans de lui, il y a de quoi faire.

La billetterie ouvrira le mercredi 10 décembre à 10h, soyez prêts si vous voulez les places !