Influences électroniques, synthés mélancoliques, trap revisitée, imagerie soignée : la New Wave s’impose progressivement comme un nouveau courant du rap français. Menée par des artistes comme NeS, Yvnnis, La Fève, Khali ou Wallace Cleaver, cette scène se distingue par sa recherche d’identités sonores singulières et une créativité nourrie par des collaborations serrées entre rappeurs et beatmakers.

Un courant en mutation au sein du rap français

La New Wave désigne une génération d’artistes qui explorent des combinaisons sonores nouvelles, à la croisée de la pop, de l’électro, de la synthwave, de la trap ou même du rock alternatif.

Ce mouvement ne s’oppose pas aux autres courants du rap : il représente une voie supplémentaire dans un paysage déjà très vaste, portée par des artistes qui revendiquent une liberté de forme et de tonalité.

Plutôt que de suivre des codes établis, ses représentants privilégient la construction d’ambiances, l’introspection et les expérimentations vocales. Le résultat : une musique immersive, texturée, souvent marquée par des émotions fortes et des univers personnels.

Une nouvelle génération qui enrichit le paysage musical

NeS : identité sonore et introspection

Avec son projet Pour de Vrai, conçu avec Mairo et Bushi, NeS illustre parfaitement les caractéristiques du mouvement : compositions atmosphériques, récits personnels et volonté d’installer une esthétique cohérente à travers la musique, les visuels et la mise en scène.

Yvnnis : l’écriture au centre du projet artistique

Yvnnis s’est imposé comme l’une des plumes les plus sensibles de cette vague. Ses morceaux explorent les relations, les questionnements personnels ou l’évolution de soi. Sa musique repose sur un équilibre entre mélancolie, lucidité et minimalisme sonore.

Wallace Cleaver : musique, image et narration

Polyvalent, Wallace Cleaver fusionne création musicale et travail visuel. Avec son court-métrage lié à son album, il propose un univers où les morceaux prolongent un récit filmique, signe d’une New Wave qui dépasse parfois le seul cadre sonore pour s’attacher au storytelling global.

Une scène structurée et collaborative

Depuis 2018, plusieurs artistes comme Khali et La Fève ont émergé via SoundCloud avant d’élargir leur audience. Leur approche repose sur une forte attention portée à la production et à l’identité musicale.

La Fève et Khali : la recherche formelle

La Fève est connu pour sa capacité à s’adapter à des productions variées, notamment dans sa mixtape ERRR, réalisée avec une multitude de beatmakers.

Khali, avec Laïla, propose un univers aux mélodies distordues, aux percussions marquées et à l’interprétation singulière, marquant son attachement aux sonorités nouvelles.

Le rôle central des beatmakers

La New Wave s’appuie sur une génération de producteurs innovants : 99, Kosei, Odd Kyla, Bloody, Lyele Gwapo, Wolfkid…

Le 99 Studio, en région parisienne, est devenu un point de rencontre où les artistes enregistrent, testent des idées et développent ensemble une direction musicale commune.

Le projet Grand Casino, imaginé par 99 et Wolfkid, illustre le fonctionnement collectif du mouvement : un espace où de nombreux artistes (La Fève, Slimka, Lala &ce, Khali, J9ueve, Sonbest…) croisent leurs univers pour produire une musique cohérente et audacieuse.

Un mouvement en croissance

Les chiffres confirment l’intérêt porté à cette scène :

+30 % de streams en un an pour les artistes associés à la New Wave

80 % des auditeurs de rap en 2024 déclarent apprécier la diversité sonore

3 millions de vues cumulées pour NeS, Yvnnis et Wallace Cleaver en 2024

Ces données montrent que la New Wave ne constitue pas un phénomène marginal : elle répond à l’intérêt d’un public curieux de nouvelles approches musicales.

Des initiatives qui accompagnent l’essor de ce courant

Des structures indépendantes comme Baton Rouge organisent des événements live et mettent en lumière ces artistes émergents, contribuant à créer un lien direct entre les créateurs et leur public.

Ce soutien participe à installer la New Wave comme un espace d’expérimentation reconnu au sein du rap français.

La New Wave s’impose aujourd’hui comme un courant à part entière du rap français. Sans chercher à remplacer ou contredire d’autres formes de rap, elle développe ses propres codes : productions soignées, atmosphères travaillées, introspection et esthétique globale.

Portée par une génération d’artistes ouverts, collaboratifs et exigeants, elle enrichit le paysage musical en apportant de nouvelles sonorités et modes de création.

Un mouvement encore jeune, mais déjà déterminant dans l’évolution du rap en France.