Un peu comme s'il ne s'était rien passé dans le rap US en 2025 : Kendrick a dominé les charts toute l'année, avec un album sorti l'année dernière.

On est en décembre et c'est donc le moment où tous ceux qui participent à l'industrie musicale font leurs "tops", leurs classements pour savoir qui a régné sur l'année qui vient de se terminer. En France, on a eu droit aux chiffres de Deezer, avec un Jul qui a clairement surfé sur la tête de la concurrence, même si Gims s'en sort lui aussi très bien au niveau du top single et de son album. C'est maintenant au tour des Etats-Unis de se mettre aux classements, et en 2025, c'est Kendrick Lamar qui a dominé le Billboard.

Billboard a en effet dévoilé son top dix des meilleurs sons dans les charts en 2025. Un top 10 largement dominé par Kendrick Lamar, puisqu'on retrouve "Luther", en feat avec SZA, à la première place. K.Dot squatte d'ailleurs les 4 premières places du classement, avec "Squabble Up", "Not Like Us" et "TV Off". En cinquième, on retrouve Drake avec "Nokia", qui a très bien marché. On a ensuite des noms qu'on n'avait pas l'habitude de voir les années précédentes dans le top 10, comme BigXThaPlug, Tuler The Creator, GloRilla, Sexy Redd, ou encore Doechii.

Drake peut cependant se consoler, lui qui reste l'artiste le plus écouté sur la plateforme Apple Music, grâce à son album commun avec Party Next Dorr, "$ome $exy $ongs 4U". En attendant la sortie de "Iceman", qui va être attendu au tournant.