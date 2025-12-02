Une annonce à laquelle personne ne s'attendait, mais Heuss l'Enfoiré et Vald ont fait fuiter l'information : il y a aura bien une suite à "Horizon Vertical" !

La hype autour des albums communs dans le rap français semblait être un peu retombée ces derniers mois, depuis la sortie de "GOAT", de Ninho et Niska, il y a un peu plus d'un an. On a eu de beaux projets, comme "Bitume Caviar" de Limsa d'Aulnay et Isha, même si ça n'a pas forcément eu la même résonnance médiatique. Mais globalement, on pensait cette "mode" terminée. Finalement, il n'en est rien : Heuss l'Enfoiré vient d'annoncer la suite de son album commun avec Vald, "Horizon Vertical", qui s'appellera apparemment "Vertical Horizon".

L'annonce était complètement inattendue, car le premier volume est sorti en 2020 et depuis, les deux artistes ont fait leur propre chemin. Heuss l'Enfoiré semble être revenu à quelque chose de plus street, de moins festif, pendant que Vald, lui, s'est lancé à l'assaut du monde de l'électro et même de la variété. Mais Heuss vient pourtant d'annoncer que "Vertical Horizon" était en préparation, au micro de Lacrem :

J'ai peut-être une exclu pour toi : "Vertical Horizon". T'es le premier. Tu peux le mettre, j'en ai rien à foutre. On voulait pas le dire (rires) [...] C'est pour de vrai !

La séquence tournée par Lacrem est vraiment hilarante, on va vous mettre la vidéo en intégralité en bas de l'article. C'est l'occasion de constater qu'Heuss est vraiment bon délire, un des mecs les plus drôles du rap game, mais on espère qu'il était sérieux lorsqu'il a lâché l'information. Si ce projet se fait, ce serait une belle nouvelle pour le rap FR, car le premier volume avait vraiment cartonné. Et de manière générale, les collabs Heuss/Vald ont toujours été bonnes, quand on pense à "L'Addition" qui était une dinguerie à l'époque.