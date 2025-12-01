Leto fout le feu pour son tout premier concert à l'Accor Arena de Bercy

Leto fout le feu pour son tout premier concert à l'Accor Arena de Bercy
Leto dans un ancien concert au Zénith de Paris (source image : FNAC)

Evidemment, des internautes ont aussi trouvé des choses à redire, mais globalement c'était quand même une sacrée fête avec une ambiance de feu pour ce premier Bercy de Leto.

Déjà plus de dix ans de carrière pour Leto, et si les débuts ont parfois été un peu compliqués avec PSO Thug, on pense notamment à une reconnaissance du public pas toujours aussi forte, aujourd'hui, il fait partie des tauliers du rap français. Tout le monde l'invite, il peut avoir n'importe qui en feat, le public est présent à chaque sortie, et certains de ces titres ont marqué tous les fans de rap. Suffisant pour foutre le feu à un Bercy devant 20 000 personnes ? C'est ce qu'on a pu vérifier ce weekend, avec une ambiance de folie.

Leto était donc de passage à Bercy pour un concert qui a vraiment marqué les esprits, le 29 novembre 2025. Un concert qu'il a commencé avec un son bien street, bien trap, bien énervé, "Paris c'est magique", et la foule était très réceptive. Le public est d'ailleurs resté en feu pendant toute la durée du concert (environ 1h30), mais il faut dire que le rappeur parisien avait prévu une setlist bien agressive, et des invités de malade : Ninho, Favé, Niska, PLK, Kerchak, Gazo, Guy2Bezbar, L2B, le XVBarbar et encore quelques autres.

On a eu droit à des moments de véritable communion avec le public, des images qui font plaisir à voir. Notamment la salle qui part totalement en couilles quand se lance "Macaroni" avec Ninho, ou encore "Tes parents", toujours avec NI, mais aussi "No Lèche", son gros banger avec Favé, Kerchak et Gazo.

Certains internautes ont regretté le fait qu'il n'y ait pas eu de morceaux de l'époque de PSO Thug, ou de "Trasptar 1", mais franchement, la setlist était assez cohérente, et le but d'un concert est aussi de jouer des titres qui parlent à tout le public. En tout cas, ce premier test dans une très grande salle est réussi pour Leto, on attend de voir ce qu'il prépare pour la suite !

