Nas et DJ Premier officialisent leur album commun, Light-Years, attendu pour le 12 décembre. Un moment historique pour le rap new-yorkais, qui retrouve ici toute sa magie de l'époque.

Depuis des années, les fans rêvaient de voir Nas et DJ Premier réunis sur un projet complet, et c’est désormais une réalité ! Cette semaine les deux légendes du hip-hop new-yorkais ont annoncé leur album "Light-Years", prévu pour le 12 décembre sous le label Mass Appeal. Plus qu’une sortie, c’est un rendez-vous avec l’histoire. Le disque vient clore la série "Legend Has It...", un marathon de sorties qui a remis en lumière les monuments du rap new-yorkais tout au long de 2025. L’attente est immense, mais l’énergie autour du projet laisse présager du lourd.

Slick Rick, Raekwon, Ghostface Killah, Mobb Deep, Big L, De La Soul, quand on voit les noms qui ont porté la série, on comprend que le duo s’inscrit logiquement dans cette continuité d’excellence. Une série qui a pour but de raviver la pureté du hip-hop, de "représenter les frères perdus en cours de route" et de rappeler que tout est parti de là. Avec "Light-Years", Nas et DJ Premier jouent sur le fil du temps : un pied dans le passé, l’autre dans une ère nouvelle. Le rappeur a d’ailleurs confié que 2025 lui donnait "la vibe de 1995", cette période où les classiques naissaient presque malgré eux.

Signe fort : Nas a annoncé que l’album contiendra aussi quelques enregistrements anciens, issus des premières tentatives du duo de faire un projet commun : "Je dirais qu’au moins deux de ces idées figurent sur cet album […] Nous n’avions pas eu l’occasion de les mettre en œuvre lorsque nous en parlions, mais nous avons enfin pu enregistrer ces morceaux cette année". Des idées restées dans les tiroirs pendant des années et enfin finalisées. Une manière de refermer une boucle commencée il y a longtemps, avec les classiques "N.Y. State of Mind", "Nas Is Like" ou "Represent" en héritage. Aujourd’hui, Nas le dit clairement : pour lui et pour Premo, ce disque est un accomplissement personnel : "J’ai hâte que le public l’entende enfin. Je ne sais pas pour les autres, mais pour lui et moi, c’était un projet qui a mis du temps à se concrétiser." Rendez-vous avec l’histoire le 12 décembre.