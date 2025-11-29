Genezio affirme que le rap français est au dessus du rap US : "on les tabasse"

Un petit excès de confiance très apprécié de la part de notre Genezio national, même si pas sûr qu'il ait raison sur toute la ligne au sujet de la "rivalité" entre le rap Fr et le rap US.

Le rap français a longtemps souffert d'un complexe d'infériorité vis à vis de son homologue américain. Pendant des années, nos frenchies se "contentaient" de suivre la tendance américaine, avec plusieurs années de retard, mais les choses ont changé avec l'apparition d'internet. Les tendances s'enchaînent plus rapidement, les nouvelles sonorités circulent plus vite, partout dans le monde. Et surtout, nos artistes français se sont décomplexés. Au point où, aujourd'hui, Genezio a pu affirmer sans sourciller qu'en cas de projet réunissant rap FR et rap US, "on les tabasse".

Excès de confiance ou réalité ?

Tout d'abord, on va se pencher sur ce que Genezio a véritablement dit, dans son live Twitch, à propos de cette opposition rap Fr vs rap US :

Aujourd'hui musicalement, on rivalise avec eux. Moi je te le dis cash, avec tous les artistes actuels, on fait un feat, tous, on fait un projet, on les tabasse. On a bien plus de culture qu'eux, ils ont arrêté l'école en cinquième, pour la majorité [...] tu peux ramener Drake, Drake, Hamza il le tabasse.

S'en suit un long échange assez bruyant, avec Le Bourg Arknow qui n'a pas l'air très d'accord sur le propos. Ce que semble vouloir dire Genezio, c'est que le rap français s'est largement diversifié et continue d'explorer des terrains inconnus là où le rap américain semble un peu tourner en rond. On sent qu'il y a un peu d'egotrip de la part de notre frenchy, mais aussi qu'il essaie de descendre son écurie, et c'est tout à son honneur.

Un rapport de force plus complexe qu'il en a l'air

On va tenter de surfer sur la polémique pour en sortir une réflexion un peu plus posée. Ici, il n'est pas question de dire qui est le meilleur entre le rap US et le rap français, ce qui n'aurait pas trop de sens étant donné que sans les ricains, il n'y aurait tout simplement pas d'industrie rap. Le rap français contient depuis longtemps des tendances qui ont pu rendre jaloux les US : depuis DJ Mehdi, jusqu'à PNL, en passant par MHD et son afro-trap qui a littéralement changé le game. On a aussi de gros artistes en place, avec des chiffres qui peuvent rivaliser avec les américains (même si ça reste exceptionnel).

Cependant, si on peut se permettre de lancer le débat aujourd'hui, c'est parce que le rap US est en très mauvaise forme. Ou au moins, le rap US mainstream, comme on en parlait dans un article sorti récemment : pour la première fois depuis 1990, pas de hip-hop dans le top 40 du Billboard. Les sorties des "grosses têtes" ont beaucoup déçu en 2025, et les artistes un peu moins côtés, eux, n'ont pas explosé non plus, ce qui peut donner l'impression que le rap français est en meilleure forme.

On peut aussi ajouter qu'il y a en France pas mal d'artistes qui reprennent la même recette "rap/pop" remplie de refrains chantés sur des sonorités afro, et que chez nous aussi, les ventes de rap français ont été revues plutôt à la baisse, et que le fait que beaucoup de morceaux se ressemblent peut nous amener dans la même situation que les américains en ce moment.

Enfin, tout n'est clairement pas à jeter du côté du rap US actuel. Oui, les stars sont moins inspirées (en général, pas toutes), mais il y a aussi beaucoup de scènes locales moins mainstream qui sont au moins aussi dynamiques qu'en France. La scène de Floride, la scène de la Bay Area, la région new-yorkaise qui bouillonne toujours autant, et bien d'autres. Bref, pas sûr que parler de "tabassage" en cas de confrontation US/FR soit le mot juste. Disons qu'aujourd'hui, on a une scène qui n'a pas à baisser les yeux devant le grand frère. De là à croire qu'on gagne la bagarre, pas sûr ! Mais on admire l'audace de Genezio, et on espère qu'il nous réserve du sale pour la suite !