Lil Baby annonce enfin la date de sortie pour son album "The Leak$"

Le prochain album de Lil Baby arrive dans quelques jours, après plusieurs mois d'attente !

Le dernier trimestre 2025 a été un peu mouvementé du côté d'Atlanta, entre la sortie de l'album de Young Thug, et toutes les polémiques qui l'ont entouré. Des audios des appels passés par Thugger pendant sa détention ont fuité, et ça a mis le feu aux poudres car il parlait très mal d'artistes dont il était pourtant très proche. Maintenant que tout ça est derrière nous, retour à la musique, avec un Lil Baby qui va enfin nous dévoiler son album "The Leak$" attendu depuis août 2025.

Le rappeur vient en effet de confirmer une date de sortie officielle pour "The Leak$", via un message posté sur son compte Instagram. Un post dans lequel on peut lire :

Je lâche "The Leak$" la semaine prochaine pour mon anniversaire le 3 décembre, pour fêter ça avec les fans qui ont fait vivre ces leaks et ces extraits.

A côté de ça, Lil Baby a également annoncé qu'il sortait un nouveau clip, comme tous les mercredi depuis un moment et cette semaine c'est "Middle Of The Summer" qui a été dévoilé, un titre qui ne sera probablement pas sur l'album qui sort la semaine prochaine. Car oui, comme il le sous-entend dsans son message, "The Leak$" sera un album uniquement composé des "leaks" du rappeur qui ont fuité sur les réseaux ces dernières années. Mais parmi ces leaks, il y a des morceaux assez bons, jamais sortis officiellement qu'on a hâte de retrouver sur les plateformes.