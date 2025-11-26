Le chef des Charo, Niska, va bientôt mettre le feu au Stade de France lui aussi.

Depuis quelques années, le Stade de France est visiblement devenu la résidence du rap game français. Après que Booba ait montré la voie en 2022, beaucoup ont emprunté le chemin : Ninho, Jul, PLK aussi récemment, et c'est désormais au tour de Niska, un des plus gros hitmakers du rap FR de ces dix dernières années, d'annoncer son concert dans la plus grosse enceinte de France, avec au minimum 80 000 places à remplir.

Car oui, Niska vient d'annoncer son Stade de France, comme ça, sans rien dire. Il a réussi à enflammer le web avec un simple teaser vidéo, extrêmement court, de quelques secondes à peine, moins de dix en tout. Une vidéo postée sur tous ses réseaux sociaux, dans laquelle on voit un livreur apporter une pile de colis dans une sorte d'entrepôt, avant d'y coller une étiquette sur laquelle on peut lire l'adresse suivante : "ZAC du Cornillon Nord. 93210 La Plaine Saint-Denis", ce qui est l'adresse du Stade de France.

Une annonce simple et efficace, donc, sans prononcer un mot, puisque la vidéo est uniquement accompagnée de l'instru de son dernier morceau en date, "Alexander". Pour le moment, on n'a pas de date, ni pour le concert, ni pour la billetterie, mais on imagine que ça va arriver bientôt, alors restez à l'affût !

"Réseaux", "Sapés comme jamais", plus tous les autres bangers bien plus "street" de Niska qui vont résonner au Stade de France, ça promet une soirée de folie.