Rhythm + Waves va faire sa première édition sur la plage de Praia Da Rocha au Portugal, avec une programmation qui va faire pâlir la concurrence.

Le temps est horrible en ce moment, mais c'est justement l'instant parfait pour commencer à planifier vos futurs voyages au soleil. Et ça tombe bien car c'est aussi en ce moment que les organisateurs de festivals dévoilent leur programmation, petit à petit. On parlait des Ardentes il y a quelques jours, et maintenant, direction le Portugal, les 27 et 28 juin, avec la première édition du festival Rhythm + Waves, qui a pour ambition de devenir le plus gros festival de rap et électro en Europe. Avec Gazo, Gunna, La Mano 1.9 et plein d'autres, la programmation s'annonce incroyable.

Les organisateurs de Rhythm + Waves ont donc commencé à dévoiler leur programmation hier, et on peut dire que c'est alléchant. Avec notamment pas mal de stars US au programme, comme Gunna, A Boogie Wit Da Hoodie, Ken Carson, et probablement d'autres noms qui peuvent être rajoutés d'ici là. Et du côté français, ça s'annonce aussi très bien, avec notamment Gazo et La Mano 1.9. On a aussi Morad ou encore D Block Europe qui seront de la partie.

Une bien belle programmation, dans un cadre rêvée puisque la Praia da Rocha est assez réputée au Portugal. L'évènement aura donc lieu du 27 au 28 juin 2026, et la billetterie ouvrira ses portes le 4 décembre à 11h. Pour ceux qui veulent acheter dès la prévente, ça aura lieu le mercredi 3 décembre, à 11h. On vous conseille d'être vifs, car au vu des noms annoncés, les places risquent de partir vite !