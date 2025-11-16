SCH célèbre les 10 ans de A7 : une surprise en préparation

Une décennie de A7 déjà !

Novembre 2025 marque un cap symbolique pour SCH : dix ans depuis la sortie de son album A7, qui a lancé sa trajectoire vers le sommet du rap français. L’occasion pour l’artiste marseillais de se tourner vers son passé tout en remerciant ses supporters fidèles.

Un message de reconnaissance

À l’occasion de cet anniversaire, SCH a publié un message sur Instagram :

« 10 ans déjà, ça fait bizarre… Merci de votre soutien depuis le temps. Merci d’avoir élevé ce projet au statut qu’il porte aujourd’hui, je vous en suis éternellement reconnaissant. Love sur vous comme d’hab. Bon anniversaire A7. »

Et une surprise annoncée

Mais ce n’est pas tout. SCH a annoncé qu’il mijotait quelque chose de spécial pour ses fans :

« On vous prépare une surprise très bientôt. » Le mystère est donc entier : entre réédition, tournée anniversaire, produits exclusifs ou collaboration inédite, tout reste possible.

Pourquoi c’est un moment clé

L’album A7 ne fait pas que célébrer les débuts de SCH : il incarne aussi le virage artistique décisif de sa carrière. Quelques mois avant cet anniversaire, l’album a été certifié diamant, avec plus de 500 000 exemplaires vendus. Cela confirme l’impact durable de ce projet et justifie un temps fort pour les fans.