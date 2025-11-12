Zkr ne ressortira pas son feat avec Werenoi : "faire de l'argent sur un mort c'est pas dans mes principes"

On savait que Zkr faisait partie des rappeurs français avec des valeurs, et le rappeur du 59 vient de le confirmer.

Voilà maintenant presque 6 mois que Werenoi a quitté ce monde. Les circonstances de son décès restent toujours assez floues, avec sa santé qui se serait dégradée très rapidement au milieu du mois de mai dernier. Mais ce sont surtout les conflits autour de son "héritage" qui continuent de faire la une de la presse, alors que le procès son producteur Babs a été repoussé au mois de janvier. Du côté du rap game en tout cas, le respect envers l'artiste est de mise, avec Zkr qui a décidé qu'il ne remettrait pas en ligne son feat avec Werenoi.

En effet, Zkr avait eu droit à un gros couplet de la part du rappeur de Montreuil sur son album "Mode Opératoire vol. 1" sorti en 2024. Le morceau s'appelait "Under Armour", et il était assez réussi. Mais lors d'un échange avec un fan via Instagram, le kickeur du 59 a annoncé que le morceau ne reviendra pas sur les plateformes :

Je préfère le laisse reposer en paix, faire de l'argent sur le dos d'un mort c'est pas dans mes principes. Je le connaissais bien je peux pas c'est personnel avant tout.

Une déclaration qui relance un peu la polémique autour du fait de savoir si, oui ou non, on doit retirer les morceaux de Werenoi des plateformes. Sur le sujet, on n'a pas trop d'avis : chacun fait comme il veut, et d'ailleurs, Zkr a été très intelligent en déclarant que cette démarche était complètement personnelle. Pas de leçon de morale à qui que ce soit, pas de religion mentionnée alors que ça n'a rien à faire là, juste des convictions personnelles, lui qui connaissait bien le rappeur du 93.

On espère que prochainement, on aura droit à un nouveau projet de la part du Lillois, car à chaque fois que Zkr nous sort quelque chose, c'est souvent excellent !